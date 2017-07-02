HDP'den 'Adalet Yürüyüşü'ne destek

HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan 'Adalet Yürüyüşü'ne destek vereceğini açıkladı.

Açıklamada "Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay ve Eş Genel Başkan Yardımcıları Saruhan Olaç ve Sezai Temelli'nin de katılımıyla 'Adalet Yürüyüşü'ne destek ziyaretinde bulunulacak" denildi.

HDP'den yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Basın Emekçileri,

Eş Genel Başkanımız Serpil Kemalbay, Eş Genel Başkan Yardımcılarımız Saruhan Oluç, Sezai Temelli, MYK üyelerimiz Beyza Üstün, Murat Mıhçı, Grup Başkanvekilimiz Ahmet Yıldırım, milletvekillerimiz Celal Doğan, Erol Dora, Ertuğrul Kürkçü, Feleknas Uca, Mithat Sancar ve Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Ahmet Türk; yarın (3 Temmuz Pazartesi) Adalet Yürüyüşüne destek ziyaretinde bulunacaklardır.

Heyetimiz saat 14:00'te Kandıra Cezaevi önünde açıklama yapacaktır.



İyi çalışmalar dileriz"

Halkların Demokratik Partisi

Basın Bürosu