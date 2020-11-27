HDP Van il binasına polis baskını

Van’da sabah saatlerinde ev baskınları düzenleyen polis 4 kişiyi gözaltına alırken, HDP İl binasına girerek arama yaptı.

Van’da Terörle Mücadele Şube polisleri gece saatlerinde evlere baskınlar düzenledi. Düzenlenen ev baskınlarında Deniz Adar Eldemir, Ferhat Azan, Arjin Tuncer ve Dilaver Eldemir gözaltına aldı. Polisler aynı saatlerde HDP Van il binasına girerek Gençlik Meclisi'nin bulunduğu 4. katta arama yaptı. Polisler aramada bir bilgisayar, hard disk ve kitaplara el koydu. Polisler odada bulunan tahtaya ise ‘Selamünaleyküm biz geldik’ şeklinde yazılar yazdı.

"Bu illegal bir armağandır"

Konuya ilişkin bilgi veren HDP Van İl Eş Başkanı Ökkeş Kava, polislerin gece saatlerinde yüz kişilik bir ekiple parti binasına geldiğini ve yanlarında muhtar ya da avukat bulunmadan gizlice arama yaptığını söyledi. Siyasi partilerin aranması hususunda hukuka riayet edilmeden yapılan bu aramanın illegal olduğunu savunan Kava, “Emniyet Güvenlik şubeye bu durumu ilettiğimizde bize aramayı kendilerinin değil TEM büronun yaptığını söylediler. Partimiz içinde arama yapmışlar. Avukatlarımız dahi olmadan arama yapmışlar. TEM’in geldiğini söylediler.

Tahtaların üzerine Gever’de Sur’da bıraktıkları notlardan bırakmışlar. ‘Selamünaleyküm biz geldik’ şeklinde yazı yazılmış. Arama ancak mahalle muhtarı, bina sorumlusu, avukat gibilerin gözetiminde yapılır. Ancak bu illegal bir aramadır. 100 kişilik bir ekiple gelinmiş. Siyasi bir parti aranırken hukukun öngördüğü biçimde yapılması gerekir. Bu yazı bize Şırnak’ta, Cizre’de, Sur’da duvarlara yazı yazan PÖH ve JÖH’ü hatırlattı” diye konuştu.