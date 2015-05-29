'HDP yurt dışında sürpriz yapabilir'

Türkiye Genel seçimleri için yurtdışında oy verme işlemlerinin sona ermesine sayılı günler kaldı. Kuşkusuz Almanya, yoğun Türk nüfusuyla söz konusu oyların en belirleyici ülkesi. İkinci kez sandık başına giden Almanya'daki Türkler, beklenen rakamın altında kalsa da, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine oranla daha fazla oy kullandılar. İstatistikler 8 Mayıs'tan bu yana Almanya'da 414 bin kişinin oy kullandığını gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise 111 bin 933 seçmen sandığa gitmişti.

Alman Bilim ve Politika Vakfı'ından Türkiye ve Göç uzmanı Dr. Yaşar Aydın bu seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden farklı kılan en önemli ayrıntının Halkların Demokratik Partisi HDP'nin yüzde 10'luk seçim barajını aşmak için yürüttüğü geniş seçim kampanyası olduğunu ifade ediyor. Uzman, bunun hem parti seçmeninde hem de farklı kesimlerde heyecan yarattığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“HDP'lilerin burada çok örgütlü ve coşkulu olduklarını düşünüyorum. Zira onlar için belki de bir ilk gerçekleşecek; ilk defa parti olarak meclise girebilecekler. Dolayısıyla bu seçimlere baktığımızda HDP, çok farklı bir strateji izliyor. Israrla bir Türkiye partisi olduklarına vurgu yapıyorlar. O yüzden bu seçimlere daha geniş bir katılımla giriyorlar. Daha farklı kitlelere açılıyorlar. Ve ben, HDP'nin yurtdışında bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Özellikle de Almanya'da.”

Genel seçimlerin kilidi HDP

Yurtdışında yaşayan Türk seçmenin 2015 Genel Seçimleri ile ilgili değerlendirmeleri de Dr. Yaşar Aydın’ın tespitleriyle paralellik gösteriyor.Berlin'den oy kullanan bir Türk vatandaşı 2015 seçimleri ile ilgili şunları söylüyor: “Diğer seçimlerle bu seçimler arasındaki en önemli fark, oy kullanma prosedürünün biraz daha kolaylaştırılmış olması, bundan dolayı katılımın daha fazla olacağını düşünüyorum. Ama şuan için yeterli mi? Değil. Sonuçların ise değişmeyeceğini, geçen seçimlerdeki gibi geleceğini düşünüyorum. Tabii buradaki en önemli nokta bizim için, HDP'nin barajı aşıp aşamayacağı ona bakacağız artık.”

Bir diğer seçmen ise HDP'nin Meclis'e girmesine karşı olduğunu belirterek “Mecliste dörtlü parti demek Türkiye'yi yok etmek demektir. Öyle iş mi olur? Ben seçimi AKP'nin alacağını düşünüyorum. Başka bir beklentim de yok” diyor.

"Sıralama değişmeyecek"

Yaşar Aydın, gelenekçi muhafazakâr kesimin Türkiye'nin son 50 yılık siyasi tarihinde oyların ortalama yüzde atmışını aldığını belirterek, bu seçimde de benzer bir neticenin beklendiğini, seküler kesimin ise oyların üçte birlik bir kısmını alabileceğini söylüyor. Aydın ayrıca, Almanya'daki seçmenin eğilimlerinin Türkiye'deki seçmenle paralellik gösterdiğini belirterek, yurtdışında elde edilen sonuçların Türkiye'deki seçim sonuçları ile örtüşeceğini savunuyor. Uzman bu tespitten yola çıkarak, seçim sıralaması ile ilgili tahminlerini şu sözlerle aktarıyor:

„Bu seçim tamamen HDP'ye kilitlenmiş durumda. HDP Meclis'e girecek mi, giremeyecek mi? Bu seçimin bence temel sorusu bu. Yoksa sıralamada bir değişiklik olacağını ben pek sanmıyorum. Bu, nerdeyse imkânsız. Dolayısıyla birinci parti AKP, ikinci parti CHP, üçüncü MHP, sonra HDP. Yani sıralamada bir değişiklik olmayacağına göre burada asıl soru, merakla beklenen soru, HDP'nin Meclis'e girip giremeyeceği.”

‘Barajı aşmak kolay değil'

Yaşar Aydın, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ‘Seni Başkan yaptırmayacağız' çıkışının birçok kesim tarafından HDP'yi ödünç de olsa, Türkiye parlamenter sisteminin koruyucusu haline getirdiğini ileri sürüyor. Uzman, bunun HDP'ye farklı kesimlerden oy getirebileceğini belirtirken, HDP'nin Meclis'e girmesinin beklenildiği kadar kolay olmayacağını da ekliyor:

"HDP'nin içinden geldiği geleneğin yüzde 5,5- 6'lık kemikleşmiş bir oy kitlesi var. Şimdi bunun üzerinde bir oy alması gerekiyor. Bu çok kolay olmayacak, bunu görmek lazım. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Selahattin Demirtaş'ın aldığı oya bakarak, bu iş tamamdır denemez. Çünkü söz konusu seçimlere katılım oranı oldukça düşüktü. Eğer seçimlere katılım yine düşük olursa HDP'nin Meclis‘e girme şansı çok yüksek. Ama bu seçime katılım yüksek olursa, zorlanabilir.“