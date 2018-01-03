T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP Milletvekili Leyla Birlik'e hapis cezası

Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl 9 ay ertelemesiz ceza aldı

03 Ocak 2018 18:35

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, 2015 yılında yaptığı basın açıklamasında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanığın suç işlemeyi alışkanlık haline getirmesi ve ısrarı ile yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaat oluşmadığından cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in 2015 yılında yaptığı bir basın açıklamasında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına tutuksuz olarak yargılanan Leyla Birlik katılmadı. Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarının konuşma ile ilgili bilimsel görüş alınması talebini, dosyaya katkı sağlamayacağı ve yargılamayı sürüncemede bırakacağı gerekçesiyle reddetti. 

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, Leyla Birlik'i 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakaret eyleminin alenen işlendiğini gerekçe gösteren mahkeme, cezayı 1 yıl 9 aya çıkardı. Ceza oranında herhangi bir indirim yapmayan mahkeme, sanığın kişilik özellikleri, adli sicil ve UYAP kaydı ile suç işlemeyi alışkanlık haline getirmesi ve ısrarı ile yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkemece kanaat oluşmadığından cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verdi. Birlik’in avukatları, karara Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nde itiraz edeceklerini söyledi.

ETİKETLER

leyla birlikhdpşırnakmilletvekilihapis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24