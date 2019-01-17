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HDP İl binasında gözaltına alınan Suriyeli sınır dışı edildi

ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA’da,  HDP İl Başkanlığı binasına geçtiğimiz Aralık ayında 'terör örgütü PKK propagandası yapıldığı' gerekçesiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan Suriye uyruklu Halid Müslüm, sınır dışı edildi

17 Ocak 2019 20:29

ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA’da,  HDP İl Başkanlığı binasına geçtiğimiz Aralık ayında \'terör örgütü PKK propagandası yapıldığı\' gerekçesiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan Suriye uyruklu Halid Müslüm, sınır dışı edildi.

HDP Şanlıurfa İl Başkanlığı binasına, açlık grevi sırasında terör örgütü lehine slogan atılması üzerine polis, geçtiğimiz 6 Aralık günü operasyon yaptı. Operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.  Gözaltına alınanlar arasında bulunan Suriye uyruklu Halid Müslüm hakkında mahkeme, sınır dışı edilmesi yönünde karar verdi. Halid Müslüm, Gaziantep Geri Gönderme Merkezi\'nde yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilerek, Suriye\'nin terör örgütü PKK/PYD denetiminde bulunan Ayn-el Arap kentine gönderildi.
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