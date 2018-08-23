Hayvanseverleri sevindiren proje

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Belediyesi\'nin Gümüşlük Mahallesi\'nde gerçekleştireceği, Türkiye\'de bir ilk olduğunu belirtilen \'Doğa Plajı\' projesiyle, hayvanseverlerin yanlarında getirdikleri evcil hayvanlarıyla birlikte tatil yaparak denize girebileceği açıklandı.

Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon\'un talimatıyla hazırlanan, \'Doğa Plajı\' adlı projede çalışmalar başladı. Gümüşlük Mahallesi Çukurbük Mevkiinde, denize sıfır, 3 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek proje, hayvanseverleri memnun etti. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde hazırlanan projede, hayvanseverlerin evcil hayvanlarıyla birlikte denize girebileceği, plajda bulunan oyun bahçesinde rahatlıkla vakit geçirebileceği kaydedildi.

Çocuklar için bir oyun parkının bulunduğu plajın özellikle ailelere eşsiz bir tatil ortamı sunacağını belirten Başkan Kocadon, \"Türkiye\'de bir ilkini geçekleştireceğimiz bu projede, ilçemize evcil hayvanlarıyla gelen veya burada yaşayan hayvan dostlarına, hayvanlarıyla, çocuklarıyla birlikte keyifli ve eğlenceli bir şekilde tatilin tadını çıkarma fırsatı sunacağız\" dedi.

Başkan Kocadon, yaklaşık 3 ayda tamamlanacak proje kapsamında doğa plajında ayrıca kafeterya, restoran, otopark, tuvalet, engelli tuvaleti, duş, bebek emzirme odası, soyunma kabinleri, yeterli miktarda şezlong ve şemsiyeler ile oturma grupları bulunacağını kaydetti. Tesisten herkesin ücretsiz yararlanacağını söyledi.



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