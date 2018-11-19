Hayırsever yaşamını yitirdi

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesinde, Ekim ayı içinde Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne (TSK) 100 bin TL bağışta bulunan hayırsever Mithat Duranoğlu (82), yaşlığa bağlı sağlık sorunlarından yaşamını yitirdi.

Aslen Bayburt doğumlu olan ve uzun yıllardır Kula\'nın Kovukdere Mevkisi\'nde çiftçilik yapan Mithat Duranoğlu, tatil için gittiği İstanbul\'daki evinde yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle aniden rahatsızlandı. Duranoğlu, kaldırıldığı hastanede, dün akşam üzeri doktorların müdahalesine rağmen çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

Yaşadığı Kula\'da, Ekim ayında TSK\'ya yaptığı 100 bin TL\'lk bağışla tanınan Duranoğlu\'nun ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Bekar olan Duranoğlu\'nun İstanbul\'da toprağa verileceği öğrenildi.



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