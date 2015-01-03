‘Hayalet gemi’dekiler kurtarıldı



İtalyan basını, 73 metre uzunluğundaki “hayalet” geminin Suriye'den geldiğini yazdı.

İtalyan sahil güvenlik birimleri cuma geç saatlerde, Sierra Leone bandıralı Ezadeen adlı geminin Corigiliano Calabro limanına demir attığını duyurdu.

İtalyan denizciler, cuma günü helikopterlerle gemiye iniş yaparak kontrolü ele almıştı. Daha sonra gemi kıyıya çekildi.

Ezadeen, perşembe günü yakıtının bitmesinden kısa bir süre önce bir sahil güvenlik uçağı tarafından hareket halindeyken bulunmuştu.

İtalyan Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Kaptan Filippo Marini, kaçak göçmenlerden birinin yardım çağrısında bulunduğunu söyledi. Kadının mürettebatsız bir şekilde İtalyan kıyılarına doğru hareket halinde olduklarını ve gemiyi kontrol edecek kimsenin olmadığını söylediği kaydedildi.

Marini, gemiyi terk edip çarpışma rotasına sokmanın insan kaçakçılarının yeni tekniğiymiş gibi göründüğünü belirtti.

Geçtiğimiz günlerde yine İtalya'nın güneyinde denizde terk edilmiş halde sürüklenen bir başka gemi belirlenmiş, "Blue Sky M" isimli yük gemisinde bulunan yaklaşık 768 mülteci kurtarılmıştı.