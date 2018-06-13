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(havadan görüntülerle)- TRAFİKTE BAYRAM YOĞUNLUĞU 

  Haber-Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğunu neden oluyor

13 Haziran 2018 19:05

 

Haber-Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA
Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu\'nda trafik yoğunluğunu neden oluyor.
Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkanlar TEM Otoyolu Kocaeli mevkiinde yoğunluğa neden oluyor. TEM Otoyolu\'nun Ankara istikametinde araç yoğunluğu yaşanırken, İstanbul istikametinde ise trafiğin akışında sorun yaşanmadığı gözleniyor. Ankara istikametinde yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman ulaşım yavaşladı.

Görüntü Dökümü 
-Havadan TEM otoyolu trafik görüntüleri
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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