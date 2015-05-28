Havaalanlarında güvenlik açığı suçlaması

Avrupa Komisyonu'na göre, Almanya havaalanı güvenliği
konusunda AB yasalarına uyulması taleplerini
yerine getirmekte başarısız oldu. Bu nedenle konu Avrupa Adalet Divanı'na taşındı.
Yapılan açıklamada, “Komisyon tarafından yapılan incelemeler Almanya'nın AB yasaları
altında gerekli
kontrollerin kapsamı ve asgari sıklık konusunda uyumlu olmadığını gösteriyor” denildi.
Açıklamada “Bu, Alman havayollarının kesinlikle yeterli güvenlik önlemi almadığı anlamına gelmez, sadece
yetkililer bazen tarif edilen güvenlik kontrollerini yerine getirmede başarısız olmuştur” ifadeleri kullanıldı.
Komisyon herhangi bir havaalanına özel olarak atıfta bulunmadı. Ancak geçen yıl basında yer alan
haberlerde, gizli denetçilerin Frankfurt Havaalanı da dâhil bazı havaalanlarında yolcu kontrol bölümünden
silah ya da diğer tehlikeli maddeleri geçirmeyi başardığı yazılmıştı. Öte yandan güvenlik görevlileri sık sık
greve gitmişti.