Havaalanlarında güvenlik açığı suçlaması

Avrupa Komisyonu'na göre, Almanya havaalanı güvenliği

konusunda AB yasalarına uyulması taleplerini

yerine getirmekte başarısız oldu. Bu nedenle konu Avrupa Adalet Divanı'na taşındı.

Yapılan açıklamada, “Komisyon tarafından yapılan incelemeler Almanya'nın AB yasaları

altında gerekli

kontrollerin kapsamı ve asgari sıklık konusunda uyumlu olmadığını gösteriyor” denildi.

Açıklamada “Bu, Alman havayollarının kesinlikle yeterli güvenlik önlemi almadığı anlamına gelmez, sadece

yetkililer bazen tarif edilen güvenlik kontrollerini yerine getirmede başarısız olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Komisyon herhangi bir havaalanına özel olarak atıfta bulunmadı. Ancak geçen yıl basında yer alan

haberlerde, gizli denetçilerin Frankfurt Havaalanı da dâhil bazı havaalanlarında yolcu kontrol bölümünden

silah ya da diğer tehlikeli maddeleri geçirmeyi başardığı yazılmıştı. Öte yandan güvenlik görevlileri sık sık

greve gitmişti.

