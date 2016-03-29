Hava korsanı teslim oldu



Mısır'ın İskenderiye kentinden başkent Kahire'ye gitmekte olan MS181 sefer sayılı EgyptAir uçağı, kalkıştan kısa süre sonra, üzerinde patlayıcı yüklü yelek olduğunu söyleyen bir kişi tarafından kaçırılmış ve korsanın isteği üzerine Larnaka havalimanına iniş yapmıştı.

Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulides Twitter'da yaptığı açıklamada uçağı kaçıran kişinin gözaltına alındığını söyledi. Fransız haber ajansı AFP muhabiri, şahsın uçağı elleri yukarıda olarak terk ettiğini ve terörle mücadele polislerine doğru ilerlediğini söyledi. Şahsın polis tarafından yere yatırılarak üzerinin arandığı ve ardından gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Aleksandros Zenon olayla ilgili yaptığı açıklamada "Bunun terörizmle ilgisi yok. Bu psikolojik açıdan dengesiz bir kişinin bireysel eylemi" dedi.

Mısır Başbakanı Şerif İsmail gazetecilere yaptığı açıklamada hava korsanının Mısır vatandaşı olduğunu söylemişti. Eylemin nedeninin belirsiz olduğunu söyleyen Başbakan İsmail, şahsın önce bir Avrupa Birliği temsilcisiyle görüşmek daha sonra ise uçağı bir başka havalimanına doğru havalandırmak istediğini belirtmişti.

Mısır yetkili makamlarına göre çoğu Mısır vatandaşı olmak üzere uçakta 55 yolcu bulunuyordu. Kıbrıs'a inişten sonra korsan, yolcuların büyük çoğunluğunu serbest bırakmıştı.

Üzerinde patlayıcı yüklü yelek olduğunu söyleyen şahsın silahlı olup olmadığı belirsizliğini koruyor.