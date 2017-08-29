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Spor

Hatem Ben Arfa İstanbul'a geliyor

Fransız yıldızla Fenerbahçe'nin yanı sıra Başakşehir de ilgileniyor

29 Ağustos 2017 19:36

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği ve Başakşehir'in de ilgilendiği iddia edilen Paris Saint-Germain oyuncusu Hatem Ben Arfa'nın İstanbul'a geleceği açıklandı.

Transfer döneminin ilk günlerinden bu yana ismi Fenerbahçe başta olmak üzere Süper Lig kulüpleriyle anılan Hatem Ben Arfa için Fenerbahçeli taraftarları umutlandıran açıklama geldi. Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Antero Henrique, Fransız futbolcunun Türkiye’ye gideceğini açıkladı.

Fransa basınına takımdan göndermek istedikleri Ben Arfa için konuşan Henrique, “Fenerbahçe Ben Arfa transferi için şu anda en istekli kulüp. Başakşehir’in de bir ilgisi var. Oyuncu görüşmeler yapmak için Türkiye’ye gidecek ve son bir karar verecek” ifadesini kullandı.

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