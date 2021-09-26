Fenerbahçe, Hatay'ı devirdi; liderliğe yükseldi

Fenerbahçe, son haftaların formda ekibi Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Konuk ekibin gollerini Rossi ve Novak attı. Hatayspor'un 4 maçlık galibiyet serisi sona ererken; Fenerbahçe liderliğe yükseldi.

Süper Lig'de, Giresunspor'u geçen hafta 2-1 yenerek, 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanında da kayıp yaşamadı. Sarı-Lacivertliler, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Maça etkili başlayan Fenerbahçe, rakibinin kalesinden çıkmasına izin vermedi. Mesut Özil, Osayi Samuel ve Pelkas'ın yedek soyunduğu maçın 17. dakikasında Sarı Lacivertliler, 1-0 öne geçti. Enner Valencia'nın altıpas içine gönderdiği topa dokunan Rossi, Fenerbahçe'nin ilk sayısını kaydetti. Uruguaylı, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.

30. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna Enner Valencia kafayı vurdu. Kaleye doğru giden topu tamamlayan Novak, skoru 0-2 yaptı. Bu golün de asistini yapan Enner Valencia, Fenerbahçe formasıyla ve Avrupa kariyerinde ilk kez bir maçta 2 asist yaptı.

İlk yarı bu skorla sona ererken; 70. dakikada Hatayspor'un sayısı geldi. Bright Osayi-Samuel'in hatalı pasında topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi, şık bir asistle topu Dylan Saint-Louis'e gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahası sol içinden sağ ayağıyla vuruşunda top ağlarla buluştu.

İkinci yarısının daha çekişmeli ve bol pozisyonlu geçtiği maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 16 yaptı ve liderliğe yükseldi. Hatayspor ise 13 puanda kaldı.

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Stat: Yeni Hatay Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Savranlar Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe (Dk. 89 Bülent Cevahir), Riberio, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Lobjanidze (Dk. 71 Kamara), Boudjemaa (Dk. 63 Emre Çolak), Diouf, Traore (Dk. 89 Muhammed Mert), El Kaabi (Dk. 63 Louis) Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Min-jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş (Dk. 61 Crespo), Gustavo, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 85 Mesut Özil), Rossi (Dk. 85 Pelkas), Berisha (Dk. 76 Serdar Dursun), Valencia (Dk. 61 Osayi-Samuel) Goller: Dk. 17 Rossi, Dk. 30 Novak (Fenerbahçe), Dk. 70 Louis (Atakaş Hatayspor) Sarı kartlar: Dk. 43 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90+1 Novak (Fenerbahçe), Dk. 78 Diouf, Dk. 86 Kamara (Atakaş Hatayspor)

Karşılaşmanın önemli anları

6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adekugbe'nn ortasında Diouf'un kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

11. dakikada ev sahibi Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası dışından El Kaabi'nin ortasında Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin yanından dışarı çıktı.

17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. sağ kanattan ceza sahası içinde Valencia'nın ortasında topla buluşan Rossi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan’ın şutunda top kaleci Munir’de kaldı.

30. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Valencia'nın kafa vuruşunda top arka direğe yöneldi. Novak'ın altıpas içinde dokunduğu top ağlara gitti: 0-2.

42. dakikada gelişen kontra atakta topla buluşan Valencia, kaleci Munir'i geçerek yaptığı vuruşta savunma kale çizgisi üzerinden topu çıkardı.

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Lobjanidze'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, savunma topu uzaklaştırdı.

51. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Rossi'nin yaptığı vuruşta, kaleci Munir meşin yuvarlağı kontrol etti.

55. dakikada Valencia'nın ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şutta, top kaleci Munir'de kaldı.

57. dakikada gelişen kontratakta ceza sahası önünde topla bulan Valencia'nın şutunda, kaleci Munir topu çıkardı.

58. dakikada ceza sahası dışından topa sert vuran Traore'nin şutunda, kaleci Altay Bayındır son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Louis, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2.

82. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Gustavo'nun sert şutunda, kaleci Munir topu kurtardı.

90. dakikada altıpas içinde topla buluşan Serdar Dursun'un şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1'lık üstünlüğüyle sona erdi.