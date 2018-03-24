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Spor

Hatayspor - Eyüpsor 2-1

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) STAT: Antakya Atatürk HAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu (xx), Ahmet Vargün (xx), Murat Tuğberk Curbay (xx) HATAYSPOR: Akın (xxx)- Sadi (xxx) (Dk

24 Mart 2018 20:13

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu (xx), Ahmet Vargün (xx), Murat Tuğberk Curbay (xx)
HATAYSPOR: Akın (xxx)- Sadi (xxx) (Dk.46 Serkan Koç xx), Volkan (xxx), Oğuz (xxx) (Dk.72 Mithat Yaşar xx), Hamza (xxx), Selim (xxx), Soner (xxx), Murat (xxx), Sinan (xxx) (Dk.87 Taha Balcı xx), Yılmaz (xxx), Caner (xxx)
EYÜPSPOR: Evren (xx)- Doğukan (xx), Burak (xx), Bilal (xx), Vahit (xx), Dede (xx), İsmail (xx), Serkan (xx)(Dk.78 Gencay Erten x), Kıvanç (xx) (Dk. 44 Mehmet Kodeş xx), Yüksel (xx) (Dk.84 Atakan Arslan x), Kubilay (xx)
GOLLER: Dk.51 Selim Ilgaz, Dk.77 Soner Örnek (Hatayspor) Dk.61 Serkan Çalık (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Akın, Volkan, Soner (Hatayspor), Yüksel, Bilal, Kubilay (Eyüpspor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Hatayspor, evinde konuk ettiği Eyüpspor’u Selim Ilgaz ve Soner Örnek’in attığı gollerle 2-1 yendi.

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