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Politika

Hatay'da OHAL protestosu

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi’nin ülke genelinde eş zamanlı düzenlediği OHAL eylemi Hatay’da Ulus Meydanı'nda gerçekleşti

16 Nisan 2018 19:29

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi’nin ülke genelinde eş zamanlı düzenlediği OHAL eylemi Hatay’da Ulus Meydanı\'nda gerçekleşti.
Eylemde konuşan CHP Hatay İl Başkanı Servet Mullaoğlu, Türkiye’nin 21 aydır OHAL ile yönetildiğini söyledi. Mullaoğlu, OHAL’in ilan edilme amacından zamanla uzaklaşarak, demokrasi ve hukuk sistemine yönelik saldırıya dönüştüğünü belirterek, “16 Nisan referandumunun üzerinden 1 yıl geçti. 15 Temmuz’daki FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında, \'Evet\' demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği, \'Hayır\' demenin ise yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır” dedi.
Açıklamanın ardından sloganlar atan CHP\'li grup ardından 1 saat oturma eylemi gerçekleştirdi. Eyleme CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, CHP İl Başkanı Servet Mullaoğlu, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir ve partililer katıldı.

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