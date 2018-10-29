Hatay'da 29 Ekim coşkusu

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY\'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Hatay Valisi Erdal Ata\'nın tebrikleri kabulüyle başlanan programa, kent merkezindeki meydanda devam edildi. Vali Erdal Ata, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, halkı ve korteje katılan grupları selamladı. Meydandaki programda konuşan Vali Ata, \"\'Yabancı bir devletin himaye ve desteğini kabul etmek, insanlık özelliklerinden mahrumiyeti, beceriksizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir\' diyen Atatürk, tarih boyunca büyük devletler kurarak hür ve bağımsız yaşamış büyük Türk milletinin, varlığına ve bağımsızlığına kast edenlere asla boyun eğmeyeceğini çok iyi biliyordu\" dedi.

Vali Ata\'nın konuşmasının ardından öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları gösterileri ile devam edilen kutlama töreni, kortej geçişiyle sona erdi.



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