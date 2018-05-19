T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hatay'da 19 Mayıs coşkusu

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı

19 Mayıs 2018 18:12

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.
Antakya Kapalı spor Salonu’nda düzenlenen törene, Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ile askeri yetkililer, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Hatay Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz, bayramı kutladı. Kutlamalar öğrencilerin şiir okuması, dans ve spor gösterileri ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüseyin BOZOKHATAY DHA HATAYMayıs Atatürk Anma GençlikSpor BayramıAntakya KapalıSalonundaHatay Valisi Erdal Ata Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Antakya Belediye BaşkanıKimyeciTörendeHatay Gençlik Hizmetleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24