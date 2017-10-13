Hatay BŞB galibiyetle başladı

Ramazan ÇELİK / HATAY, (DHA) -

SALON: Antakya Kapalı Spor Salonu

HAKEMLER: Vladimir Tsekov, Sergiy Chaykovsky, Alija Ferevski

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Yavaş ( ), Courtney Parıs (23 ), Leilanı Mıtchell ( 10), Katsıaryna Syntsına (14 ), Seda Deniz (4 ), Berrak Özaltın ( ) Hülya Çoklar ( 2), Devran Tanacan (1 ), Bahar Öztürk (6), Merve Aydın ( ), Hınd Ben Abdelkader (14 ), Vıktorıa Mırcheva (8 )

PIESTANCE CAJKY: Ivana Jakubcova (10 ), Nıkola Dudasova (9 ), Rebeka Mıkulasıkova ( ), Lenka Bartakova (9 ), Barbora Kasparkova ( 1), Martına Letkova ( ), Jenna Smıth (5 ), Angelıka Slamova ( 7), Vanessa Gajdosova (2 ), Katerına Zohnova (10 ), Terezıa Palenıkova (5 )

1\'İNCİ PERİYOT: 18-12

İLK YARI: 47-25

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 64-38

Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu ilk hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Slovakya temsilcisi Pıestance Cajky’i kendi evinde 82-58 mağlup etti.

Maçta ilk hücumu Hatay Büyükşehir Belediyespor yaptı, pota altında topla buluşan Cortney Parıs’ın basketiyle ilk hücumu değerlendiren Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ilk çeyreği 18-12 önde tamamladı. Maçın ilk yarısı Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin 47-25 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın üçüncü çeyreğinde üstünlüğünü devam ettiren Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı çeyreği 64-38 önde tamamlayarak son çeyreğe önemli bir farkla girdi.

Son periyotta oyun üstünlüğünü bırakmayan Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı maçı 82-58 kazandı. Maçın en skorer ismi 23 sayı 17 ribaundla double-double yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden Courtney Paris oldu.

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