Hatay BŞB - Beşiktaş 74-71

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-
SALON: Antakya Kapalı
HAKEMLER: Turgut Işık, Murat Tunç, Haldun Çoban
HATAY BŞB: Özge Yavaş (8 ), Courtney Paris ( 16), Leilani Mitchell (11 ), Katsiaryna Syntsina (6 ), Seda Deniz ( ), Berrak Özaltın ( ), Hülya Çoklar ( ), Devran Tanaçan ( ), Bahar Öztürk (6 ), Merve Aydın (7), Hind Ben Abdelkader ( 20)
BEŞİKTAŞ: Tyrone Mosby (6 ), Shavonte Zellous (16 ), Burcu Çiğil ( 3), Esra Atacan (14), Sera Özelçi ( ), Nihan Dabakoğlu ( ), Kübra Siyahdemir (3 ), Iva Radosavljevic ( 6), Meltem Avcı ( ), Erıcak Wheeler (23), Buse Özek ( ), Sevgi Uzun ( )
1’İNCİ PERİYOT:17-13
İLK YARI: 40-35
3’ÜNCÜ PERİYOT:52-45
BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Süper Ligi mücadelesinde Hatay Büyükşehir Kadın Basketbol Takımı, Beşiktaş’ı 74-71 mağlup etmeyi başardı.
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