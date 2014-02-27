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Dünya
Deutsche Welle

Hastaneler can alıyor

Almanya'da her yıl ortalama bir milyon kişinin hastanelerdeki bakterilerden hastalık kaptığı, en az 40 bin kişinin de hastanelerdeki hijyen sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülüyor.

27 Şubat 2014 17:34


Alman Hastane Hijyeni Derneği (DGKH) Başkanı Klaus-Dieter Zastrow, perşembe günü Westdeutsche Allgemeine Zeitung'a yaptığı açıklamada, yılda ortalama bir milyon kişiye hastanelerdeki bakterilerden hastalık bulaştığını ve en az 40 bin kişinin yine hijyen sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Zastrow, tartışmalı bir konu olan hastanelerdeki hijyen sorunun hâlâ birçok hastanede önemsenmediğine dikkat çekti. DGHK Başkanı prensipte, para kazanmanın, hijyene karşı önlem almaktan yeğ tutulduğunu ifade etti. Oysa 2011 yılında kararlaştırılan enfeksiyona karşı yasa, eyaletler tarafından kontrol edilen katı kurallar getiriyor. Yasanın, hastanelerin idari yönetimi tarafından memnuniyetle karşılanmadığını belirten Zastrow, konunun para tasarruf edilmek istenmesi nedeniyle siyaset kurumu tarafından da önemsenmediğini belirtti.

Hastane lobisi devrede

Klaus-Dieter Zastrow, hastanelerde hijyen koşullarını denetleyen Ulusal Tavsiye Merkezi'nin verilerine göre yılda 400 bin ile 600 bin kişinin enfeksiyon kaptığını, 7 bin 500 ile 15 bin kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Zastrow bu sayıların hastane lobisi tarafından düşük gösterildiğini öne sürdü.

Zastrow, hastalık bulaşma oranları yüksek olan hastanelerin internette açıklanmasını talep ediyor. Bu sayede hastanın, böyle hastanelere gitmeme şansı olacağına dikkat çekti. Zastrow, bir hastanenin cerrahın hijyen koşullarına riayet etmediğini anlaması durumunda, cerrahın işine son vermesi gerektiğine dikkat çekerek, yasanın böylesi bir imkanı tanığını vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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