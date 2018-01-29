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Hastane kantininde kadın cinayeti

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi kantininde yanına yaklaşan Hasan H

29 Ocak 2018 16:07

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi kantininde yanına yaklaşan Hasan H.C.\'nin (75) başına tabancayla ateş ettiği Hörü Sarıkaya (38), yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nde meydana geldi. Tedavi için hastaneye gelen Hörü Sarıkaya, giriş katındaki kantinde yanına yaklaşan Hasan H.C.\'nin silahlı saldırısına uğradı. Hasan H.C.\'nin  tabancayla başına ateş ettiği, Sarıkaya, kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Sarıkaya, aynı hastanede tedaviye alındı, ancak kurtarılamadı.
Olayın ardından Hasan H.C., polis tarafından gözaltına alındı.

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