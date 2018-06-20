Hastane acilinde doktoru dövdüler

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde, düğünde kavga edip yaralananların yakınları, hastanede doktordan yaralıların başka hastaneye sevk etmesini istedi. Yaralıları muayene eden doktorla tartışan kişiler, ardından saldırdı. Polislere de saldıran kişiler, biber gazı ile müdahale edilerek etkisiz hale getirildi.

Pamukova\'da düğünde kavga edip yaralananlar tedavileri için Pamukova Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Hastanenin acil servisinde görevli doktor Mehmet Alp, yaralıları muayene ederken, yakınları doktordan yaralıların Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilmesini istedi. Doktor yaralıları muayene ederken, yakınlarının saldırısına uğradı. Yaşanan arbede sırasında doktorun kullandığı bilgisayar hasar görürken, polis hastaların yakınlarına müdahale etti. Yaralıların yakınları polislere de saldırdı. Bunun üzerine hastaneye jandarma ekipleri sevk edildi. Saldırganlar biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. Polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesi ile 3 kişi gözaltına alındı.

Darp edilen doktor Mehmet Alp, görev yapamayacağını belirterek muayeneyi bırakırken, başka bir doktor görevlendirildi. Pamukova Kaymakamı Recai Karal ve Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Durmuş hastaneye gelerek doktor Mehmet Alp\'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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