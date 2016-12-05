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Dünya
Deutsche Welle

Hasta mülteci sınırdışı edilsin tartışması

Mülteci politikası Almanya'nın eyalet içişleri bakanları arasında görüş ayrılıklarına yol açıyor.

05 Aralık 2016 15:31

Almanya Eyalet İçişleri Bakanları Konferansı dönem başkanı ve Saarland Eyalet İçişleri Bakanı Klaus Bouillon Baden-Württemberg Eyalet İçişleri Bakanı Thomas Strobl'un iltica politikasının sertleştirilmesi önerisine katılmadıklarını açıkladı.

Bouillon, iltica başvurusu ret edilen yabancılara sert yaptırımlar uygulanması şeklindeki teklifin eyalet içişleri bakanları konferansının gündemine alınmayacağını söyledi. Bakan konunun özel buluşmalarda görüşülebileceğini ancak görüşler arasında önemli farkların bulunduğunu belirtti.

Baden-Württemberg İçişleri Bakanı Thomas Strobl, başvurusu kabul edilmeyen mültecilere uygulanan sınır dışı tutukluğunun kapsamının genişletilmesini, sosyal yardımların azaltılmasını ve sınır dışı edilecekler için Mısır'da bir merkez kurulmasını önermişti.

Strobl'un, hasta mülteci adaylarının da sınır dışı edilebilmesi şeklindeki talebinin yürürlükteki yasalarla bağdaşmadığını ifade eden Saarland Eyalet İçişleri Bakanı Bouillon ‘görülmesi gereken konuların bulunduğunu, ancak öne sürülen taleplerin kabul edilme şansının bulunmadığını' söyledi.

Baden-Württemberg İçişleri bakanı Strobl ‘Die Welt' gazetesine verdiği mülakatta, "Dürüst olalım. Bir yabancı hastalığına rağmen Akdeniz'i ya da Balkan rotasını aşıp buraya kadar gelebiliyorsa, onun birkaç saat içinde uçakla geri gönderilmesinin mümkün olup olmadığını en azından tartışmak gerekir”, demişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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