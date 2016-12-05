Hasta mülteci sınırdışı edilsin tartışması

Almanya Eyalet İçişleri Bakanları Konferansı dönem başkanı ve Saarland Eyalet İçişleri Bakanı Klaus Bouillon Baden-Württemberg Eyalet İçişleri Bakanı Thomas Strobl'un iltica politikasının sertleştirilmesi önerisine katılmadıklarını açıkladı.

Bouillon, iltica başvurusu ret edilen yabancılara sert yaptırımlar uygulanması şeklindeki teklifin eyalet içişleri bakanları konferansının gündemine alınmayacağını söyledi. Bakan konunun özel buluşmalarda görüşülebileceğini ancak görüşler arasında önemli farkların bulunduğunu belirtti.

Baden-Württemberg İçişleri Bakanı Thomas Strobl, başvurusu kabul edilmeyen mültecilere uygulanan sınır dışı tutukluğunun kapsamının genişletilmesini, sosyal yardımların azaltılmasını ve sınır dışı edilecekler için Mısır'da bir merkez kurulmasını önermişti.

Strobl'un, hasta mülteci adaylarının da sınır dışı edilebilmesi şeklindeki talebinin yürürlükteki yasalarla bağdaşmadığını ifade eden Saarland Eyalet İçişleri Bakanı Bouillon ‘görülmesi gereken konuların bulunduğunu, ancak öne sürülen taleplerin kabul edilme şansının bulunmadığını' söyledi.

Baden-Württemberg İçişleri bakanı Strobl ‘Die Welt' gazetesine verdiği mülakatta, "Dürüst olalım. Bir yabancı hastalığına rağmen Akdeniz'i ya da Balkan rotasını aşıp buraya kadar gelebiliyorsa, onun birkaç saat içinde uçakla geri gönderilmesinin mümkün olup olmadığını en azından tartışmak gerekir”, demişti.

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DW, dpa/AG, GA