Haşim Kılıç'tan yeni parti açıklaması

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in kuracağı yeni partiye katılacağına dönük iddialara cevap verdi.

Hürriyet.com.tr’ye açıklamada bulunan Kılıç, “Şahsımın yeni kurulmakta olan bir parti ile görüşme halinde olduğunu ifade eden haberlerin gerçekle ilişkisi bulunmamaktadır" dedi.

Meral Akşener'in, kuracağı yeni parti için eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Haşim Kılıç ve eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu'na teklif götürdüğü iddia edilmişti. Ali Bardakoğlu da dün yaptığı açıklamada söz konusu iddiayı yalanlamıştı.