Haşhaşiler Twitter'ı da salladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin bugünkü grup toplantısında, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ve sonrasında yaşananlar nedeniyle yargı kurumu ve savcıları eleştirirken ‘Haşhaşiler’ olarak bilinen tarihi tarikata gönderme yapması, sosyal medyayı da salladı.

Sosyal medyada büyük yankı bulan benzetme hakkında Twitter'da yazılanlardan bazıları şöyle:

Metin Uca @MetinUca

Meclisde sevindirici olan entellektüel düzey yükselmesi! Kirli örgütlenmeler Hasan Sabbah, haşhaşiler Alamut kalesi düzeyinde konuşuluyor

Ferdi Carrefour @FerdiCarrefour

"hep haşhaşiler, haşhaşiler.. biz kimiz ki tabii.. çok kırıldık :((" - Illuminati.

Can Dündar @candundaradasi

Başbakan cemaate vurdukça vuruyor:"Hashaşiler ve efsunlanmış taraftarları..""Vücuda girmiş virüs...""Dış güçlerin maşası örgüt..."

Alper Turgut @AlperTurgut01

Başbakan, cemaate resmen haşhaşla kafayı bulmuş, suikastçılar örgütü dedi, sonra herkesin afyonu patladı :)

nasrullah ayan @nasrullahayan

Şimdiii.. Kim Hasan Sabbah, Kim Nizam-ül-mülk kim Haşhaşi karıştı.. Esas Ömer Hayyam kim oldu ?

Mehmet Baransu @mehmetbaransu

GYVakfı ve cemaate yapacağınız operasyona beni de katmazsanız darılırım. Mahşerde hırsızların yanında yer alacağıma, cemaatin yanında olurum

Nami Çağan @NamiCAGAN

Siyasi terminolojide yeni bir sivil toplum örgütü: "Haşhaşiler"

Ahmet Şık @sahmetsahmet

RTE'nin, Cemaati kastederek "Haşhaşiler" sözünü manşete çekeceklere uyarı. Daha önemlisi şu cümledir: "Acırsanız acınacak hale gelirsiniz."