Haşhaşiler Twitter'ı da salladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin bugünkü grup toplantısında, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ve sonrasında yaşananlar nedeniyle yargı kurumu ve savcıları eleştirirken ‘Haşhaşiler’ olarak bilinen tarihi tarikata gönderme yapması, sosyal medyayı da salladı.
Sosyal medyada büyük yankı bulan benzetme hakkında Twitter'da yazılanlardan bazıları şöyle:
Metin Uca @MetinUca
Meclisde sevindirici olan entellektüel düzey yükselmesi! Kirli örgütlenmeler Hasan Sabbah, haşhaşiler Alamut kalesi düzeyinde konuşuluyor
Ferdi Carrefour @FerdiCarrefour
"hep haşhaşiler, haşhaşiler.. biz kimiz ki tabii.. çok kırıldık :((" - Illuminati.
Can Dündar @candundaradasi
Başbakan cemaate vurdukça vuruyor:"Hashaşiler ve efsunlanmış taraftarları..""Vücuda girmiş virüs...""Dış güçlerin maşası örgüt..."
Alper Turgut @AlperTurgut01
Başbakan, cemaate resmen haşhaşla kafayı bulmuş, suikastçılar örgütü dedi, sonra herkesin afyonu patladı :)
nasrullah ayan @nasrullahayan
Şimdiii.. Kim Hasan Sabbah, Kim Nizam-ül-mülk kim Haşhaşi karıştı.. Esas Ömer Hayyam kim oldu ?
Mehmet Baransu @mehmetbaransu
GYVakfı ve cemaate yapacağınız operasyona beni de katmazsanız darılırım. Mahşerde hırsızların yanında yer alacağıma, cemaatin yanında olurum
Nami Çağan @NamiCAGAN
Siyasi terminolojide yeni bir sivil toplum örgütü: "Haşhaşiler"
Ahmet Şık @sahmetsahmet
RTE'nin, Cemaati kastederek "Haşhaşiler" sözünü manşete çekeceklere uyarı. Daha önemlisi şu cümledir: "Acırsanız acınacak hale gelirsiniz."