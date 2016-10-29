Haşdi Şabi Telafer’e operasyon başlattı

Haşdi Şabi Sözcüsü Ahmed El Esadi Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği demeçte operasyonunun hedefinin Musul ile Suriye sınırı arasındaki bağlantı yolunun kesilmesi olduğunu söyledi. El Esadi "Operasyon Musul ile Rakka arasındaki ikmal hattının kesilmesi, Musul kuşatmasının daraltılması ve Telafer'in kurtarılmasını hedefliyor” dedi. Ahmed El Esadi, UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan antik kent Hatra ve Telabta'nın geri alınmasının da hedeflendiğini söyledi. Musul'un 80 kilometre batısında yer alan Telafer 2014 yılında IŞİD'in kontrolüne geçmişti.

Haşdi Şabi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şii milislerle IŞİD arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Sabah saatlerinde bir köyün kontrolü Şii milislerin eline geçerken IŞİD'e ait patlayıcı yüklü üç aracın imha edildiği kaydediliyor. Haşdi Şabi'nin Irak Ordusu komutası altında hareket ettiği ancak operasyonun ABD öncülüğündeki koalisyonla koordinasyon içinde olmadığı kaydedildi.

"Türkiye duyarsız kalmaz"

Türkiye daha önce nüfusunu ağırlıklı olarak Sünnilerin oluşturduğu ve Türkmenlerin de yaşadığı kente yönelik Haşdi Şabi'nin muhtemel bir operasyonuna duyarsız kalmayacağını açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Türkmen kardeşlerimizin hak ve hukukunu da koruma konusunda kararlığımız var. Allah'a şükür muktediriz de” demişti.

Çavuşoğlu "Musul ve Telafer'deki etnik ve mezhep dengeleri çok iyi dikkate alınmalı. Eğer buradaki gelişmeler bizim güvenliğimizi tehdit edecek bir duruma gelirse, biz koalisyonun içindeki katkımızın yanında kendi güvenliğimizi sağlamak için her türlü tedbirimizi alırız. Bu bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır" diye konuşmuştu.

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Reuters, AFP, DPA / EC, MK