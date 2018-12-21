Hasankeyf'teki son eser taşınmaya başladı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/HASANKEYF (Batman),(DHA) - BATMAN\'da Ilısu baraj gölü tehdidindeki tarihi Hasankeyf ilçesinde taşınması kararlaştırılan 7 eserin sonuncusu olan 610 yıllık Eyyubi (Kızlar) Camisi\'nin son bölümü de özel platform aracıyla 5 kilometre uzaklıktaki Arkeopark\'a taşınmaya başladı. İlçe sakinleri, tarihi eserin geçişini hüzünle izledi.

Ilısu Baraj gölü altında kalmaktan kurtarılan Batman\'ın tarihi Hasankeyf ilçesindeki 610 yıllık Eyyubi Camisi\'nin son bölümü olan 2 bin 500 ton ağırlığındaki oda, sabah saatlerinde 400 tekerlekli özel platformdan oluşan araca yüklendi. Baraj gölü altında kalacak alandan 5 kilometre uzaklıktaki Arkeopark\'a götürülecek caminin son bölümü için Batman-Hasankeyf karayolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Hollandalı firma yetkililerinin de bulunduğu taşıma işlemleri sırasında Dicle Nehri üzerinde yeni yapılan köprü kullanıldı. Hasankeyf’te oturan bazı ilçe sakinleri, caminin son bölümünün taşıma işlemlerini görmek için evlerinin damları ile geçiş güzergahında bekledi. Yıllarca camiye komşu olan bazı Hasankeyfliler ise duygulu anlar yaşadı.

Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, taşınma kapsamındaki 7 eserin, Arkeopark\'ta bir araya geleceğini söyledi. Zeynel Bey türbesi, İmam Abdullah zaviyesi, Artuklu hamamı, Orta kapı ve Süleyman Koç minaresinden sonra taşınan eser ise 610 yıllık Eyyubi (Kızlar) Camisi oldu. Caminin son bölümünün de taşınmasıyla Hasankeyf\'teki tüm eserler, Arkeopark\'ta birleşmiş olacak.



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