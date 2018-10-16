Hasankeyf Müzesi'nde tarihe yolculuk

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)-BATMAN\'ın Hasankeyf ilçesinde 2013 yılından bu yana yapımı devam eden Hasankeyf Müzesi\'nin 1\'inci etap teşhir çalışmaları tamamlanırken, müze de ziyaretçileriyle buluştu. Müzede paleolitik, neolitik, kalkolitik, tunç, demir ve ortaçağ dönemlerine ait eserler; kronolojik düzende, ait oldukları döneme ilişkin görsel canlandırmalarla ziyaretçilerine o dönemde yaşıyormuş hissi uyandıracak şekilde tasarlandı.

Bölgenin en önemli tarihi ve turistik yerlerinden olan Hasankeyf\'te 2013 yılında yapımına başlanan Hasankeyf Müzesi birinci etap teşhir çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 6 yıldır süren çalışmalar sonunda müze ziyaretçilere açıldı. Batman Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, eserlerin her şeyin o dönemde yaşanıyormuş hissi uyandıracak şekilde tasarlandığını belirterek, \"Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma çalışmaları kapsamında yürütülen arkeolojik kazılarda çıkarılan tarihi eserler, Hasankeyf Müzesi\'ne taşındı. 8 bin 150 metrekare alana sahip olan Hasankeyf Müzesi, bölgemizin arkeolojik değerlerini yansıtmada büyük hizmetler sunacaktır\" dedi.

1\'İNCİ ETAP TEŞHİR SALONU ZİYARETÇİLERE AÇILDI

Birinci etap teşhir çalışmaları sonucunda 700 metrekarelik alanın hizmete açıldığını belirten Aslanlı, \"Hasankeyf Müzesi\'nde 19 vitrinde jeolojik taşlar yer alırken, 3 adet paleolitik dönem eser vitrini ve 18 adet vitrinde de neolitik dönem eserleri yer alıyor. Ayrıca bu salonda bir köy yerleşmesi ve neolitik dönem ev maketine de yer verilmiştir. Müzede paleolitik, neolitik, kalkolitik, tunç, demir ve ortaçağ dönemlerine ait eserler sergilenecek. Teşhir edilen eserler, kronolojik düzende, ait oldukları döneme ilişkin görsel canlandırmalarla ziyaretçilerine o dönemde yaşıyormuş hissi uyandıracak. Müzede binlerce yıl önce Dicle Nehri kenarındaki mağaralarda yaşayan insanların yaşam tarzları da mum heykellerle canlandırılıyor. İkinci etap teşhir çalışmaları sürüyor\" diye konuştu.

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