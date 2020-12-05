Hasan Şaş'tan Survivor açıklaması

Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Hasan Şaş sessizliğini bozdu. Tecrübeli isim Survivor iddialarını sosyal medyadan yalandı.
Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Hasan Şaş, Survivor iddiaları hakkında konuştu.
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Hasan Şaş: "Hakkımda çıkan Survivor iddiaları yalandır." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da futbolcu ve yardımcı antrenör olarak uzun süre görev alan Hasan Şaş sezon başlamadan sarı kırmızılılardaki görevini bırakmıştı.
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