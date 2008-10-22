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Spor

Hasan Şaş 6 ay yok!

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcularından Hasan Şaş, Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde sağ dizinden başarılı bir operasyon geçirdi.

22 Ekim 2008 03:00


Galatasaray'ın tecrübeli futbolcularından Hasan Şaş, Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde sağ dizinden başarılı bir operasyon geçirdi.

Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından, sağ diz ön çapraz bağından ameliyat edilen Hasan Şaş'ın ortalama 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Sağlık durumu gayet iyi olan Hasan Şaş'ın, hafta sonuna kadar Acıbadem Hastanesi'nde istirahat ettikten sonra taburcu olacağı kaydedildi.

Öte yandan, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajda, ''Hasan Şaş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve en kısa zamanda sahalara dönmesini diliyoruz'' denildi.




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