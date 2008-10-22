Hasan Şaş 6 ay yok!



Galatasaray'ın tecrübeli futbolcularından Hasan Şaş, Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde sağ dizinden başarılı bir operasyon geçirdi.



Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından, sağ diz ön çapraz bağından ameliyat edilen Hasan Şaş'ın ortalama 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



Sağlık durumu gayet iyi olan Hasan Şaş'ın, hafta sonuna kadar Acıbadem Hastanesi'nde istirahat ettikten sonra taburcu olacağı kaydedildi.



Öte yandan, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajda, ''Hasan Şaş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve en kısa zamanda sahalara dönmesini diliyoruz'' denildi.









