Hapoel Jerusalem - Galatasaray Odeabank: 81 - 91

İSTANBUL,(DHA)
Salon: Pais
Hakemler: Petros Papapetrou (Yunanistan), Igor Dragojevic (Karadağ), Milan Nedovic (Slovenya)
Hapoel Bank Yahav: Dyson 18, Perperoglou 6, Daye 11, Ohayon 3, Omic 14, Kinsey 7, Lucas, Eliyahu 2, Halperin 6, Howell 14
Galatasaray Odeabank: Renfroe 7, Hardy 24, Hendrix 7, Hopson 8, Summers 19, Göksenin Köksal 15, Christmas 6, Ege Arar 1, Taylor 4
1\'İNCİ PERİYOT: 13 - 29
DEVRE: 40 - 48
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 61 - 67
BEŞ FAUL: 39.10 Taylor (Galatasaray Odeabank)
Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 5\'inci hafta maçında İsrail\'in Hapoel Jerusalem ekibini deplasmanda 91 - 81 yendi.
Galatasaray Odeabank Avrupa Kupası\'ndaki ilk galibiyetini alırken, İsrail temsilcisi Hapoel 4\'üncü mağlubiyetini yaşadı.