Hansi Flick, Almanya Milli Takımı'na; Nagelsmann, Bayern Münih'e

Almanya Milli Takımı'nda Euro 2020 sonrası Joachim Löw dönemi sona erecek. Löw'ün yerine gelecek isimler konusunda ise tartışmalar sürüyor. İddiaya göre Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in teknik direktörü Hansi Flick'in Milli Takım'ın, Leipzig teknik direktörü Nagelsmann'ın ise Bayern Münih'in başına geçeceği belirtildi.

Milli Takım için Alman basınında en güçlü aday olarak Jurgen Klopp ile Bayern Münih ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Teknik Direktörü Hansi Flick gösteriliyor.

Eski Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın yıldızı Lothar Matthaus da Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesi için Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick'e teklif yapıldığını açıkladı.

Paris Saint-Germain (PSG)-Bayern Münih karşılaşması sonrası Sky Sports'da yorumculuk yapan Matthaus, Flick'in Bayern Münih’te Augsburg’a karşı son maçına çıkacağını söyledi.

Flick'in Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic ile ilişkilerinin iyi olmadığı haberleri basına yansırken; Matthaus, konuyla ilgili olarak, "Eminim, Hansi Flick gelecek sezon Bayern'i çalıştırmayacak. Almanya Futbol Federasyonu Hansi Flick ile uzun dönemli bir çözüm istiyor ve ona teklif yapıldı" dedi.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un ismi de Bayern ile anılsa da Matthaus, tercihin Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann olabileceğini açıkladı. Matthaus, "Bayern'in Julian Nagelsmann'a ilgisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.