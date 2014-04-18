Hannover’in deplasman keyfi



Tayfun Korkut yönetimindeki Hannover 96, 30'ncu haftada Hamburg karşısında aldığı galibiyetten beş gün sonra Eintracht Frankfurt deplasmanını da 3-2 kazanarak kümede kalma şansını arttırdı.

Frankfurt'taki Commerzbank Arena'da oynanan mücadeleyi 48 bin 100 kişi izledi. Her iki takımın da savunma zaaflarıyla başladığı mücadelede daha yarım saat dolmadan Hannover 3 -1 öne geçti.

Konuk takım henüz 2'nci dakikada Leon Andreasen'in kafa golüyle durumu 1 - 0 yaptı. Frankfurt bu gole kısa süre sonra Martin Lanig ile karşılık verdi (13.). Ancak Lars Stindl (20.) ve Didier Ya Konan (29.) Hannover'e iki gol daha kazandırdı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Hannover skoru korumaya, Frankfurt ise farkı kapatmaya çalıştı. Ev sahibi takımda oyuna sonradan giren Alexander Meier'in 8'nci sezon golü (68.) takımına puan getirmeye yetmedi ve maç 3-2 sona erdi.

35'er puanı olan her iki takım da sezonun bitimine 3 hafta kala düşme hattının 8 puan üzerinde yer alıyor.

Artık her puan önemli

31'nci haftada da gözler özellikle kümede kalma mücadelesinde olacak. Puan cetvelinin 13'nci sırasındaki Werder Bremen'den itibaren takımlar zorlu maçlardan puan çıkarmaya çalışacak. Eintracht Braunscweig, Cumartesi günü (19 Nisan) eski ve yeni şampiyon Bayern Münih'i konuk edecek. Braunschweig, son sırada olsa da doğrudan kümede kalma sırasının sadece 3 puan gerisinde. Ancak zaten kısıtlı bir kadroya sahip olan ‘Aslanlar' güçlü rakibi karşısına önemli isimlerinden yoksun çıkacak. Golcü Domi Kumbela sakatlığı nedeniyle yok. Savunmacılardan Ermin Bicakcic kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Antrenmanda sakatlanan Jan Washausen de Bayern Münih maçında oynamayacak. Hafta içinde Kaiserslautern'i 5-1 yenerek Federasyon Kupası finalinde Borussia Dortmund'un rakibi olan konuk Bayern de ise ligdeki Dortmund maçında kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Rafinha olmayacak.

Cumartesi gününün diğer maçlarında Borussia Dortmund, Mainz'ı, Werder Bremen, Hoffenheim'ı, Freiburg, Mönhcengladbach'ı konuk edecek. Avrupa kupaları şansını kaçırmak istemeyen Augsburg, sahasında konuk edeceği Hertha Berlin karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Cumartesinin akşam bölümünde oynanacak maçta puan cetvelinde kritik bir sırada yer alan Hamburg, Wolfsburg'u ağırlayacak.

31'nci hafta Pazar günü (20 Nisan) yapılacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Düşme sırasında yer alan Nürnberg, Sascha Lewandowski yönetimindeki Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Haftanın son maçında yine şiddetle puana ihtiyacı olan Stuttgart, Schalke'yi ağırlayacak.