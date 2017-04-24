Hannover'de robotların gövde gösterisi

Hannover'in dev fuar salonlarında ve pavyonlarda nereye baksanız robottan geçilmiyor. Çalışır durumdaki robotlardan biri bardaklara bira doldururken diğerleri pamuk helva sarıyor, kahve ikramında bulunuyor ya da lego taşlarıyla maketler yapıyor. Bu fuarın şov kısmı. 70 ülkeden 6 bin 500 şirketin katıldığı Hannover'deki dünyanın büyük sanayi ve yatırım malları fuarında sanayi sektöründeki yeni trendler teşhir ediliyor. Yeniliklerin ana formülü ise dijitalleşme. Geleceğin fabrikası bütün üniteleriyle ve dışarıyla internet üzerinden birleşip bütünleşmiş olacak. Makineler birbirleriyle haberleşip, bakım ve tamir zamanının geldiğini haber veriyor, hatta bozulacağını anladığı parçayı önceden tedarikçiye sipariş ediyor.

‘Hoş geldin gelecek'

Star Treck'i andıran fuardaki manzaraların aslında kurgu bilimle ilgisi yok. Tanıtılan teknolojiler eskiden de vardı. Geleceğin fabrikası günümüze geldi. Dünyanın en büyük yatırım malları fuarının açılışını yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel bütün dünyadan Hannover'e akın eden işadamlarına serbest ticaret ilkelerine sahip çıkılması çağrısında bulundu ve Almanya'nın dünyanın önde gelen sanayi ülkeleri arasında yer almasını mal, hizmet ve sermaye alışverişinin serbestçe yapılabilmesine borçlu olduğuna işaret etti. Merkel, dışa kapanma ve himayeciliğin uzun vadede kimseye yarar sağlamayacağını da vurguladı. Almanya Başbakanı verimlilik artışında dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunun fuarda görülebileceğini sözlerine ekledi.

Sanayi fuarında sadece modern robotların becerileri sergilenmiyor. Aynı zamanda elektronik ve sanal zekâ yüklü makinelerin insanı işsiz bırakmasından duyulan korkuyu dağıtmaya da çalışılıyor. Fuar işletmesi yönetim kurulu başkanı Jochen Köckler ‘insansız fabrikanın hayal olduğu ve her şeyin merkezinde insanın bulunduğu' mesajını vermek istediklerini söyledi. Köckler dördüncü sanayi devriminde ‘dijitalleşmenin avantajlarından yararlanmak ve otomasyonu düşman değil rekabet gücünü artırıcı bir asistan olarak görmek gerektiğini' de sözlerine ekledi.

Programcı şirketler sanayici oluyor

Jochen Köckler Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada makine, elektroteknik ve bilişimin ‘bir potada' eritildiğini belirterek, sanayi sektörüne geçmeye hazırlanan Microsoft ve SAP gibi programcılık şirketlerinin fuarı bir fırsat olarak görerek Hannover'e geldiklerini kaydetti.

Hannover'deki fuar alanında tek boş yer kalmamış. Yatırım malları branşındaki yeniliklerini tanıtan şirketlerin yüzde 60'ı yabancı. Alman şirketlerini sırasıyla Çin ve 150 şirketle geçen yılın partner ülkesi ABD izliyor. Bu yılın partner ülkesi Polonya yüksek ekonomik büyüme hızıyla göz doldururken, kendini artık yabancı holdinglerin ‘taşeronu' olarak da görmüyor. Polonya aynı zamanda otomasyon ve dijitalleşmeyi en çok teşvik eden Avrupa ülkeleri arasında da yer alıyor.

‘Heyecan verici gelişmeler'

Alman makine endüstrisi birliğinin başkanı Thilo Brodtmann Alman dijital teknolojilerdeki istihdamın bir milyonu aştığını ve bu branşın şimdiden sanayi sektörünün belli başlı kolları arasına girdiğini açıkladı. Enformasyon ve telekomünikasyon teknolojilerinin makine ve elektroteknikle kaynaştırılmasının dijitalleşmeyi ortaya çıkardığını belirten Brodtmann ‘bu son derece heyecan verici gelişmenin' 4'üncü sanayi devriminin ikinci beş yıllık dönemine geçiş anlamına geldiğini söyledi. Alman makine endüstrisi birliği başkanı, yatırım malı imal eden şirketlerle siparişi veren işletmeler arasındaki verimliliği artırıcı diyalogun daha fazla katma değer yaratacağını ifade etti.

Öğrenen robotlar

Hannover sanayi fuarı birkaç yıl önce 4'üncü sanayi devriminin gelişini ‘nesnelerin interneti' kavramıyla duyurmuştu. Önceleri makinelerle fabrikalar arasındaki dijital iletişim öne çıkmışken, şimdi ‘işbirlikçi', yani insanla birlikte çalışan robotlardan söz ediliyor. Çalışma hayatında öğrenmenin yaşı olmayacağını belirten uzmanlar robotla birlikte çalışabilenlerin eline önemli fırsatlar geçeceğini belirtiyorlar. Robot-insan işbirliğinin Almanya gibi nüfusu giderek yaşlanan sanayi ülkelerinde ekonominin gelişmesine önemli katkıda bulunacağına da dikkat çekiliyor.

Bu yıl 70'inci kez ziyaretçilere kapılarını açan Hannover sanayi fuarında internet ve robotların fabrikalara girmesinin topluma neler kazandıracağını görmek mümkün. Fabrika işçisinin mini bilgisayar kapasiteli data gözlükleriyle çalışacağı günler uzak değil.

© Deutsche Welle Türkçe

Henrik Böhme