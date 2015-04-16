Hannover'de robotlar görücüye çıktı



Evde nasıl ki bilgisayarınıza yeni bir yazıcı bağladığınızda “Plug and Play” yani “Tak ve Çalıştır” özelliği üzerinden kurulum kolayca gerçekleşiyorsa, Hannover Fuarı’ndaki robotlarda da aynı şey söz konusu. Orada “Plug and Produce” yani “Tak ve Üret” kavramı kullanılıyor. Robotu fişe takıyorsunuz ve anında üretmeye başlıyor…

Kitlesel üretimde mümkün olmayan şeyi robotlar mümkün kılıyor

Örneğin teknoloji firması Siemens, fuardaki standında parfüm şişelerine aynı anda, farklı ünitelerde, farklı içeriklerle ve gelen taleplere göre farklı etiketlerle doldurum yapan robotları sergiliyor. Bugünkü kitlesel üretim sisteminde bu farklılaşmanın mümkün olmadığına ama robotlar yardımıyla mümkün kılındığına dikkat çekiliyor.

Verilerin her birine anında ulaşabileceğiniz model

Siemens’den Karlheinz Kaul bu sürecin nasıl işlediğini şöyle izah ediyor: “Bu sürecin tümü Siemens’in geliştirdiği bir yazılım ile çalışıyor. Üretim süreci de Siemens’in geliştirdiği bir yazılım ile planlandı ve bunun pratiğe geçirilmesi de yine Siemens'in yazılımı ile gerçekleşti. Çeşitli yazılım modüllerinin entegrasyonu sayesinde geliştirme aşaması kısa sürede tamamlandı. Eskiden farklı modüllerin ayrı ayrı kendi veri havuzları bulunuyordu. Şimdi ise bu veriler birbiriyle bağlantılı ve anında kullanmaya açık. Böylece verilerin her birine anında ulaşabileceğiniz bir model oluşturuldu ve öncekilerden çok daha verimli bir hale geldi.”

"Endüstri 4.0" ne anlama geliyor?

Siemens gibi büyük bir firma, “Endüstri 4.0” diye adlandırılan ve üretim süreçlerinin birbiriyle iletişim içinde olmaları anlamına gelen yeni sistemde ortaya çıkan çetrefil sorunlarla baş edebilecek güçte. Ama bu güce sahip olmayan Almanya'daki orta ölçekli makine ve tesis üreticisi firmalar, örneğin kumanda panosu üreten ve tek tek elementler arasında iletişimi sağlayan, ayrıca yazılım geliştiren firmalarla ortaklaşa çalışmayı tercih ediyorlar.

"Endüstri 4.0."da standartizasyon zaman alacak

Ancak Endüstri 4.0. alanında ortak bir standartizasyonun bulunmadığına, bunun zaman alacağına da işaret ediliyor. Makine üreticisi Arburg’un teknik bölüm şefi Heinz Gaub şunları söylüyor:

“Endüstri 4.0. bir dijital fabrika özelliği taşıyor; yani herşey tamamen birbiriyle iletişim ve bağlantı içinde. İlk etapta ürün geliştirme ve bireysel ihtiyaçlara göre planlama süreci var. Sergide gördüğünüz gibi buradan doğruca her iki üretim istasyonuna geçtik. Oradan da beş numaralı istasyona, yani ürünlerin etiketlendiği ve ambalajlandığı yere geldik. Kısacası birbiriyle içiçe geçmiş bir veri akıcılığı var. Sürekli aynı veriler kullanılıyor ama sonuçta bireysel ihtiyaca göre farklı etiketleme ve ambalaj sağlanabiliyor.”

Robotlar istihdamı yok edecek, zararlı bir gelişme mi?

Bu noktada bu yılki Hannover Fuarı’nda şu soru üzerinde yoğun olarak duruluyor: Makineler, robotlar kendi kendilerine karar verebiliyor ve bunu pratiğe uygulayabiliyorlarsa, o zaman bu akıllı fabrikalar acaba istihdamı yok edecek zararlı bir gelişme mi? Hannover Fuarı’nda bu soruya “Hayır” yanıtı veriliyor. Çünkü burada söz konusu olan insan mı, makine mi sorusu değil, ikisinin işbirliği!

Robot üreticisi Kuka firmasından Wilfried Eberhardt, örneğin vida sıkıştırmanın endüstride çok yoğun yaşanılan bir süreç olduğunu belirtiyor. Eberhardt, bu görevi evlerde akülü tornavidaların, sanayide ise robotların üstlendiğini söylüyor. O süre içinde insanın ya başka bir işle meşgul olduğunu ya da başka tür vidalarla uğraştığını söylüyor. Eberhadt, önemli olanın insan ile robot arasındaki en iyi konfigürasyonun sağlanması olduğunu, yani insana ve robota ne gibi görevlerin düşeceğinin belirlenmesi olduğunu vurguluyor.

Bu açıdan Endüstri 4.0.’ın istihdamı bitiren değil, tam tersine, ek istihdam yaratan bir süreç doğurabileceği belirtiliyor. Nitekim Boston Consulting'in bir araştırmasına göre bu yeni sistem sayesinde 390 bin kalifiye eleman istihdam edilmiş durumda.

Almanya’nın Hannover kentinde 13 Nisan’da başlayan Teknoloji ve Endüstri Fuarı 17 Nisan’a kadar devam edecek.