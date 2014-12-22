Hannover pes etmedi, Hoffenheim beşledi



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da 2014/2015 sezonunun ilk yarısı Pazar günü oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Akşam bölümündeki maçta Tayfun Korkut'un takımı Hannover 96, Freiburg deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen uzatma dakikalarında bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Ev sahibi Freiburg Mike Frantz (45.) ve Marc-Oliver Kempf'in (81.) golleriyle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve taraftarlarının üçüncü sezon galibiyeti beklentisini yerine getiremedi. Freiburg böylece kış arasına puan cetvelinin son sırasında girdi.

Konuk takım beraberliği oyuna sonradan giren Leonardo Bittencourt (83.) ve Joselu'nun uzatma saniyelerindeki golüyle (90+3) kurtardı. İspanyol oyuncunun kaydettiği sezonun ilk yarısının son golünde Freiburg kalecisi Roman Bürki'nin büyük hatası vardı. Hannover birinci lige yeniden yükseldiği 2002'den beri sezonun ilk yarısının son maçını kazanamama geleneğini bozmadı. Tayfun Korkut'un takımı 24 puanla sekizinci sırada yer aldı.

Direkler arasında

23 bin 500 kişinin izlediği maça konuk takım iyi başladı ve kaptan Lars Stindl ile yakaladığı fırsatı kullanamadı (6.). Oliver Sorg ve Philipp Zulechner'in yokluğu, ilk dakikalarda Freiburg'un hücum gücünü olumsuz etkiledi. 14'üncü dakikada Hannoverli Joselu'nun pozisyonunda Freiburg kalecisi Roman Bürki gole izin vermedi. Bu arada Freiburg adına Vladimir Darida uzak mesafeli şutuyla rakip kaleyi ilk kez yokladı. Altı dakika sonra Hannoverli Hiroki Sakai'nin ceza alanı içinde koluna çarpan topta Freiburglu oyuncuların penaltı beklentileri hakem tarafından karşılık bulmadı. Joselu rakip kalede bir fırsattan daha yararlanamazken bir dakika sonra Freiburglu Jimmy Briand'ın kafa vuruşu direğe isabet etti. 34'üncü dakikada bu kez Joselu rakip kalenin direğine takılan isim oldu. İlk yarının son dakikasında Frantz'ın golüyle Freiburg soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarının hemen başında bu kez direğe takılan isim Freiburg adına Felix Klaus oldu. Bir saat sonunda direkten dönen top istatistiğini yükselten isim Hannover adına Admir Mehmedi'ydi. 76'ncı dakikada Stindl'ın şutunda Freiburg kalecisi Bürki gole izin vermedi. Dakikalar 81'i gösterdiğinde Schmid'in kornerinde topu kafayla ağlara gönderen Schulter Freiburg'u 2-0 öne geçirdi. Ancak maçı bırakmayan konuk takım iki dakika sonra oyuna sonradan giren Bittencourt'un golüyle farkı yeniden 1'e indirdi (83.). Uzatma saniyelerinde Freiburg kalecisi Bürki'nin ikramını geri çevirmeyen Joselu skoru 2-2'ye getiren golü atmakta zorlanmadı.

Hoffenheim'dan farklı tarife

Pazar gününün gündüz bölümünde oynanan maçta Hoffenheim Hertha Berlin deplasmanında adeta bir Noel hediyesi aldı. Konuk takım, başkent ekibini 5-0 yendi. Skorun bu denli farklı olmasında maçın hakeminin tartışmalı penaltı kararı ve Herthalı savunmacı Brooks'un şanssız gününde olmasının da etkisi vardı. 40 bin kişinin izlediği Berlin’in Olimpiyat Stadı’ndaki karşılaşmada Hoffenheim John Anthony Brooks'un kendi kalesine (23.), Sejad Salihovic'in iki penaltı (26./39.), Sven Schipplock (74.) ve Sebastian Rudy'nin (84.) golleriyle sonuca gitti.

Markus Gisdol’un takımı bu sonuçla Bundesliga’daki en farklı galibiyetini alırken sezonun ilk yarısını da 26 puanla yedinci sırada ancak üçüncü Bayer Leverkusen’in sadece 2 puan ardında tamamladı. 13’üncü sırada kalan Hertha Berlin ise kış tatiline topladığı 18 puanla düşme hattına sadece 1 puan uzaklıkta girdi.

Brooks’un şanssız günü

Maça takımlar kontrollü başlarken iki taraf da birbirine belirgin bir üstünlük sağlayamadı. Karşılaşmada ilk kez tehlike yaratan taraf Herthalılar oldu ancak kendi kalelerinde. Günün şanssız ismi Brooks, Kevin Volland’ın ortasında topu kendi ağlarına gönderdi. Ardından ABD’li milli oyuncu bir de kendi ceza alanı içinde Schipplock’u düşürünce Salihovic’in kaydettiği penaltı golüyle skor yarım saat dolmadan konuk takımın lehine 2-0 oldu. Dakikalar 39’u gösterdiğinde Berlin ceza alanı içinde Schulz’un Hoffenheimlı Beck’e müdahalesinde maçın hakemi bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Bu tartışmalı penaltı kararını yine gole çeviren isim Hoffenheim’ın Bosnalısı Salihovic oldu.

Hertha Berlin ikinci yarıya en azından farklı azaltmak için başladı. Ancak Änis Ben-Hatira önemli bir gol fırsatından yararlanamadı (54.). Bu arada oyunu rölantiye alan konuk takım skoru korumaya çalıştı. Hertha Berlin teknik direktörü Jos Luhukay’ın 72’nci dakikada hücum hattını Salomon Kalou ve Sandro Wagner ile güçlendirmesi de fayda etmedi. Son çeyrekte Berlin savunmasındaki bireysel hatalar 5 farklı skorun ortaya çıkmasına neden oldu. 74’üncü dakikada gelişen bir kontra atakta Schipplock durumu 4-0 yaparken maçın 5-0'lık skorunu Herthalı savunmacı Niemeyer’in hatasında Firmino’nun pasını ağlara gönderen Rudy (84.) belirledi.

17'inci haftanın toplu sonuçları

Mainz 1 – Bayern Münih 2

Schalke 0 – Hamburg 0

Bayer Leverkusen 1 – Eintracht Frankfurt 1

Augsburg 2 – Mönchengladbach 1

Werder Bremen 2 – Borussia Dortmund 1

Stuttgart 0 – Paderborn 0

Wolfsburg 2 – Köln 1

Hertha Berlin 0 – Hoffenheim 5

Freiburg 2 – Hannover 2

Puan durumu:

1.Bayern Münih 45

2.Wolfsburg 34

3.Bayer Leverkusen 28

4.Mönchengladbach 27

5.Schalke 27

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16.Werder Bremen 17

17.Borussia Dortmund 15

18.Freiburg 15

Bundesliga'da 2014/2015 sezonunun ikinci yarısı 30 Ocak 2015 Cuma günü oynanacak Wolfsburg – Bayern Münih mücadelesiyle başlayacak.