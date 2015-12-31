Hangi illerde okullar tatil?

Türkiye'de birçok yerde etkisi altına alan kar yağışının ardından çok sayıda kentte okullar 31 Aralık Perşembe günü tatil edildi.

İşte tatil edilen iller:

İSTANBUL

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle okulların bugün tatil edildiğini açıkladı. Öte yandan, İstanbul'daki pek çok vakıf üniversitesinde de yarın tatil ilan edildi.

[Üniversitelerden kar tatili duyurusu] Üniversitelerden kar tatili duyurusu

ÇORUM

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 10 ilçede eğitime 2 gün ara verildi.

SAMSUN

Yoğun kar yağışı nedeniyle Samsun’da 8 ilçenin tamamında, 2 ilçede ise bazı mahallelerinde okullar 1 gün tatil edildi.

Samsun Valiliği, kar yağışının etkili olduğu ilçelerden Alaçam, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, 19 Mayıs, Salıpazarı, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde eğitime 31.12.2015 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü sitesinde ise Tekkeköy ve Terme ilçelerinde yüksek yerlerde yer alan mahallelerdeki okulların tatil edildiği, diğer ilçeler için ise kar yağışının yoğunluğuna göre karar verileceği bildirildi.

Samsun merkeze bağlı Canik ilçesinde bulunan Canik Başarı Üniversitesi de öğrenci ve personele kısa mesaj yoluyla eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Öte yandan elektrik akımında arıza olan 45 köy ile yolu kapanan 100'ün üzerindeki köy için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

[Üniversitelerden kar tatili duyurusu] Üniversitelerden kar tatili duyurusu

SİVAS

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Akıncılar ve Gölova ilçelerinde bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildi.

Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı dolayısıyla Akıncılar ve Gölova'daki ilk ve orta dereceli okullarda, bugün öğleden sonra ve yarın tam gün eğitimine ara verildiği belirtildi.

Kamuda çalışan hamileler ile engellilerin de bugün öğleden sonra ve yarın izinli sayılacağı ifade edildi.

KONYA

Konya'nın Halkapınar ilçesinde taşmalı sistem kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verileceği bildirildi.

KOCAELİ



Kocaeli’de gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yarın Kocaeli il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

ZONGULDAK

Zonguldak’ta etkili olan kar yağışı sebebiyle okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

ORDU

Ordu'da kar yağışı nedeniyle Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinde eğitime ara verildiği bildirildi.

BALIKESİR

Balıkesir’de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu gece etkisini arttıran kar yağışını ve olumsuz hava şartlarını göz önüne alarak Altıeylül ve Karesi ilçelerinde okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Manyas İlçesi’nde de taşımalı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

SAKARYA



Sakarya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

KAYSERİ



Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilçedeki okulların 31 Aralık Perşembe günü, 1 gün süreyle tatil edildiği bildirildi.



NİĞDE

Niğde’de okullar, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle 1 gün tatil edildi. Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Niğde merkez, merkez ilçeye bağlı ve köy kasabalarda soğuk ve buzlanma nedeniyle 31 Aralık Perşembe günü günü 1 gün süreyle okullar tatil edilmiştir’ denildi.

TOKAT

Tokat'ın Yeşilyurt, Almus, Artova, Başçiftlik ve Niksar ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

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KASTAMONU

Kastamonu'nun Şenpazar ve Bozkurt ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

KARABÜK

Karabük'ün Ovacık ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

ERZURUM



Erzurum Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle, yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.

HAKKARİ

Hakkari il merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda, yarın eğitime ara verildi.

BOLU

Bolu'nun Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

DÜZCE

Düzce'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullar perşembe günü tatil edildi.

KARAMAN

Karaman'da taşımalı sistem kapsamındaki okullarda kar yağışı nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.

NEVŞEHİR

Nevşehir’de yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Nevşehir Valiliği’nden yapılan açıklamada, Nevşehir’de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Nevşehir Merkez başta olmak üzere Avanos, Acıgöl, Derinkuyu ve Ürgüp ilçelerinde ilk ve orta öğretim okulları bir gün süreyle tatil edildi.

RİZE

Rize'nin Çamlıhemşin, Hemşin ve Güneysu ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

GİRESUN



Giresun'daki kar yağışı nedeniyle Merkezdeki köy okulları ile Dereli ve Çanakçı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

YOZGAT



Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde de ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi.

MUŞ

Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

TRABZON

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışıyla oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerdeki okullarda eğitime 31 Aralık Perşembe günü ara verildiği belirtildi. Şalpazarı, Tonya, Çaykara, Hayrat ve Dernekpazarı ilçelerinin tamamında okulların tatil edildiği kaydedilen açıklamada, Arsin'de ise ilçe merkezindeki okullar haricindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca, riskli yerlerdeki taşımalı eğitime tabi okulların da tatil edildiği belirtildi.

BURSA

Bursa'nın bazı ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sisteml eğitime 1 gün ara verildi. Orhangazi ve İznik ilçe milli eğitim müdürlükleri ve kaymakamlıklarınca, yoğun kar yağışının olumsuz etkilerine karşın, ilçede taşımalı sistemle eğitim gören ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 31 Aralık'ta 1 gün ara verildi.