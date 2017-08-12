Hamza Yalçın için İspanya'ya baskı

Siyasi sığınmacı olarak 1984'ten beri İsveç'te yaşayan yazar Hamza Yalçın'ın tatil için gittiği İspanya'nın Barcelona kentinde gözaltına alınması sonrası serbest bırakılması için bu ülkeye yapılan çağrılar artıyor.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre eski bir hâkim ve WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'ın savunma avukatlarından birisi olan Baltasar Garzon, cuma günü bir açıklama yaparak İspanyol yetkililerden Yalçın'ın salıverilmesini istedi.

Garzon, "İspanya'nın Yalçın'ı, insan haklarına saygı konusunda ciddi şüpheler yaratan bir rejime teslim etmeyi değerlendirmesi bile kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Hafta başında da Barcelona Belediye Başkanlığını vekâleten yürüten Jaume Asens, İspanya Adalet Bakanı'na ve Türkiye Büyükelçisi'ne birer mektup göndererek belediyenin kaygılarını iletmişti.

Brüksel merkezli Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve İspanya'nın sol muhalefet partisi Podemos da Yalçın'ın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, gözaltını "Türk rejiminin eleştirileri susturma girişimleri" şeklinde değerlendirmişti.

Yalçın'ın yakalandığı haberi ilk ortaya çıktığında örgütün İsveç temsilcisi Jonathan Lundqvist, bir açıklama yaparak gözaltının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'de olmayan eleştirel seslere bile ulaşabildiğinin" bir göstergesi olduğunu söylemişti.

Türkiye'nin talebi ile gözaltında

Yalçın, tatil için gittiği İspanya'nın Barcelona kentinde geçen hafta Türkiye'nin yaptığı başvuru uyarınca terör suçlamaları doğrultusunda gözaltına alınmıştı.

Türk hükümetine karşı eleştirel yayınlar yapan Odak Dergisi'nde yazılar kaleme alan Yalçın 1984'ten beri İsveç'te siyasi sığınmacı olarak yaşıyor.

Türkiye'de halen 100'den fazla gazeteci tutuklu olarak yargılanıyor ya da yargılanmayı bekliyor. Hükümet bu kişilerin gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hapiste olmadığını savunurken, meslek örgütleri ve basın kuruluşları bu iddiaları reddediyor ve gazetecilerin hükümeti eleştirdikleri için parmaklıklar arkasında olduğunun altını çiziyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/ÇÖ/HS