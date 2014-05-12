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Spor
Deutsche Welle

Hamilton yine kazandı

Formula 1’de sezonun 5. yarışı olan İspanya Grand Prix’sini Mercedes’in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, takım arkadaşı Rosberg’in önünde kazandı. İyi yarış çıkaran son dünya şampiyonu Vettel, podyumu az farkla kaçırdı.

12 Mayıs 2014 02:35


Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı olan İspanya Grand Prix'sini Mercedes'ten Lewis Hamilton kazandı. İngiliz pilot böylece bu sezon üst üste 4’üncü galibiyetini elde etti.

Yarışa ilk iki sırada başlayan Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Alman Nico Rosberg 66 turluk yarış boyunca hakimiyetlerini devam ettirdiler. Hamilton, takım arkadaşı Rosberg’in önünde damalı bayrağı gören ilk isim oldu. Eski dünya şampiyonu böylece bu sezon üst üste dördüncü, kariyerindeki 26’ncı yarış birinciliğine ulaştı.

Hamilton'ın yarım saniye gerisinde yer alan Rosberg, sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'ini kazandıktan sonra art arda dördüncü kez ikinciliği elde etti. Mercedes takımı böylece peş peşe dördüncü kez "double" yaptı. Mercedes bu sonuçla, 1955 yılından sonra aynı başarıyı ilk kez tekrarlamış oldu.

Vettel 15. başladı, 4. oldu

Liderin 49 saniye gerisinde üçüncü sırayı alan Red Bull-Renault sürücüsü Daniel Ricciardo, kariyerinde ilk defa podyuma çıktı. Avustralyalı Ricciardo böylece takım arkadaşı, son dünya şampiyonu Sebastian Vettel’in bir sıra önünde finişe gelmiş oldu. 15’nci sıradan start alan Vettel ise başarılı bir performans sergileyerek dördüncü oldu ve podyumu kaçırdı. Antrenman ve sıralama turlarında teknik sorunlarla boğuşan Alman pilotun ‘Gümüş Ok’lar karşısında yine de şansı yoktu.

Pilotlar klasmanında lider Hamilton

Nico Rosberg, takım arkadaşına geçilerek sadece yarışı değil pilotlar klasmanı liderliğini de kaybetti. Hamilton, 100 puanla, 97 puanlı Rosberg’in önünde ilk sıraya yükseldi. Seyircisi önünde altıncı olan Fernando Alonso 49 puana ulaşarak üçüncülükte yer alırken, 45 puanlı Sebastian Vettel dördüncülüğe yükseldi.

Sezonun altıncı yarışı Monaco Grand Prix'si 25 Mayıs'ta yapılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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