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Spor
Deutsche Welle

Hamilton sezona önde başladı

Formula 1 sezonu Avustralya Grand Prix’si ile açıldı. Melbourne’deki yarışı Dünya Şampiyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı.

15 Mart 2015 12:49

Son dünya şampiyonu Hamilton pol pozisyonunda başladığı yarışı baştan sona önde
götürdü. Melbourne'de ikinci sırayı yine Mercedes takımından Alman pilot Nico Rosberg
aldı. Ferrari pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü oldu. Hamilton yarış sonrası yaptığı
açıklamada “Bu muhteşem pilotlarla zirvede olmaktan onur duyuyorum”
dedi.
Avustralya Grand Prix'sinde 15 pilot yarıştı.
Bu rakamın en son 52 yıl önceki sezon
açılışı sırasında bu kadar düşük olduğu belirtiliyor. Pilotlardan sadece 11'i varış
çizgisine ulaşabildi. Sonuncu olan McLaren pilotu Jenson Button dışında tüm pilotlar
Melbourne'den puanla ayrıldı.
Melbourne'deki yarışa katılan Hollandalı Max Verstappen 17 yaş ve 166 günle Grand
Prix tarihindeki en genç pilot unvanını aldı. Verstappen aracındaki arıza nedeniyle
34'üncü turda yarışı terketmek zorunda kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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