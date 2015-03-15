Hamilton sezona önde başladı

Son dünya şampiyonu Hamilton pol pozisyonunda başladığı yarışı baştan sona önde

götürdü. Melbourne'de ikinci sırayı yine Mercedes takımından Alman pilot Nico Rosberg

aldı. Ferrari pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü oldu. Hamilton yarış sonrası yaptığı

açıklamada “Bu muhteşem pilotlarla zirvede olmaktan onur duyuyorum”

dedi.

Avustralya Grand Prix'sinde 15 pilot yarıştı.

Bu rakamın en son 52 yıl önceki sezon

açılışı sırasında bu kadar düşük olduğu belirtiliyor. Pilotlardan sadece 11'i varış

çizgisine ulaşabildi. Sonuncu olan McLaren pilotu Jenson Button dışında tüm pilotlar

Melbourne'den puanla ayrıldı.

Melbourne'deki yarışa katılan Hollandalı Max Verstappen 17 yaş ve 166 günle Grand

Prix tarihindeki en genç pilot unvanını aldı. Verstappen aracındaki arıza nedeniyle

34'üncü turda yarışı terketmek zorunda kaldı.

