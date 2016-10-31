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Spor
Deutsche Welle

Hamilton Meksika'da da kazandı

Formula 1'de sezonun 19. yarışını Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazanırken takım arkadaşı Rosberg ikinci oldu. Vettel, Verstappen'in 5 saniye cezası almasıyla podyumu tamamlayan son isim oldu.

31 Ekim 2016 04:16

Mercedes pilotu Lewis Hamilton ABD'deki zaferinden bir hafta sonra Meksika'da da kazanarak sezonun bitimine 2 yarış kala takım arkadaşı, şampiyona lideri Nico Rosberg'in ardından genel klasmanda ikinci sıradaki yerini korudu.

Alman pilot Rosberg ise sezonun 19. yarışında Hamilton'ın ardından damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve genel klasmanda Hamilton'un 19 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Hamilton pole pozisyonunda başladığı yarışı üstün götürerek bu sezon sekizinci birinciliğini elde ederken kariyerinin de 51. zaferine ulaştı. Hamilton bu birinciliğiyle Fransız efsane pilot Alain Prost'un galibiyet sayısına ulaşmış oldu.

Yarışı Red Bull'dan Max Verstappen üçüncü sırada bitirdi. Ancak yarışın son bölümünde virajı pist dışından alıp Ferrari'den Sebastian Vettel'in kendisini geçmesine izin vermedi. Daha sonra yapılan inceleme sonucu Hollandalı pilota 5 saniye cezası verildi.

Alman pilot Vettel bu ceza sonrası üçüncü olarak podyumu tamamladı. Red Bull'dan Daniel Ricciardo dördüncü sıraya yükselirken takım arkadaşı Verstappen beşinciliğe geriledi.

Ferrari'den Kimi Raikkonen 6. olurken önümüzdeki sezondan itibaren Renault ile anlaşan Force India'nın Alman pilotu Nico Hülkenberg 7'ncilikte yer aldı. Hülkenberg Raikonnen kendisini geçerken bir temas yaşayarak pistten çıksa da yarışa çabuk dönerek yerini korudu. Williams pilotları Valtteri Bottas ve Felipe Massa 8 ve 9'uncu sıraları alırken seyircisi önünde yarışan Force India'dan Sergio Perez 10. olarak puan alan son pilot oldu.

Sezonun 20. yarışı 13 Kasım'da Brezilya'da yapılacak. Rosberg'in burada alacağı bir birincilik Alman pilota kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazandıracak.

© Deutsche Welle Türkçe
DW/dpa/sid, UÇ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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