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Spor
Deutsche Welle

Hamilton evinde rahat kazandı

Formula 1'de sezonun 10. yarışı olan Britanya Grand Prix'sini Merdeces pilotu Lewis Hamilton kazandı. Takım arkadaşı Bottas ikinci oldu. Son tur öncesi yaşadığı şanssızlık Vettel'i podyumdan etti.

16 Temmuz 2017 20:55

Formula 1'de Britanya Grand Prix'sini kazanan isim Lewis Hamilton oldu. Yarışa pole pozisyonunda başlayan üç dünya şampiyonluğu bulunan pilot çıkışla birlikte yerini korumasını bildi ve rahat bir yarış çıkararak finiş çizgisine ilk sırada ulaşan isim oldu.

Mercedes'in İngiliz pilotu evinde bir kez daha zafere ulaşarak Silverstone pistinde üst üste dördüncü kez kazanmış oldu.

Hamilton'un takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın ikinci olmasıyla Mercedes Britanya'da çifte zafer kazandı. Ferrari'den Kimi Räikkönen yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Hamilton Silverstone'da toplamda beşinci zaferine ulaşarak vatandaşı Jim Clark ve Fransız Alain Prost ile birlikte bu pistte en çok kazanan pilotlardan biri olurken Vettel ile arasındaki puan farkını da kapatmış oldu.

Pilotlar sıralamasında ilk sırada yer alan Sebastian Vettel ve takım arkadaşı Kimi Räikkönen, son turlara ön sıralarda gelmelerine rağmen yaşadıkları lastik problemi nedeniyle geride kaldılar. Räikkönen buna rağmen podyuma çıkmayı başarırken Vettel bir kez daha pite girmek zorunda kalınca yarışı ancak yedinci sırada tamamlayabildi.

Bu sonuçlardan sonra Vettel pilotlar klasmanında 177 puanla ilk sıradaki yerini korurken Hamilton rakibiyle olan puan farkını kapatarak 176 puana ulaştı. Bottas ise 154 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Sezonun 11. yarışı olan Macaristan Grand Prix'si 30 Temmuz'da yapılacak.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/sid, UÇ/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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