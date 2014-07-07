Hamilton evinde kazandı



İngiltere'nin Silverstone pistinde yapılan sezonun 9'uncu yarışı Lewis Hamilton'ın üstünlüğüyle sona erdi. Mercedes pilotu, bu sezon 5'nci kez podyumun zirvesine çıktı. Kariyerinin 27'nci yarış zaferini elde eden Hamilton bu sonuçla pilotlar klasmanında lider durumda bulunan takım arkadaşı Alman Nico Rosberg (165) ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

Yarışı bir sürprize imza atan Williams'ın Finli pilotu Valtteri Bottas ikinci sırada tamamlarken üçüncülüğü Red-Bull'un Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo elde etti.

Mercedes'in şampiyona lideri sürücüsü Nico Rosberg ise "pole pozisyonu"nda başladığı yarışı vites kutusundaki sorun nedeniyle 30'uncu turda bırakmak zorunda kaldı. Alman pilot 17 yarış sonra ilk kez yarış dışı kaldı.

Rakibi Fernando Alonso ile çekişmeli bir mücadele veren son dünya şampiyonu Sebastian Vettel ise Alonso'yu geride bırakarak kendisine beşincilikte yer buldu. Nico Hülkenberg sekizinci olurken Adrian Sutil 13'üncülükte yer aldı.

Räikkönen korkuttu

Yarış sırasında Ferrari pilotu Kimi Räikkönen'in yaşadığı kaza korkuttu. İlk turda aracının kontrolünü kaybeden Finli pilot, bariyerlere çarptı ve spin atarak piste döndü. Arkadan gelen Williams-Mercedes sürücüsü Felipe Massa, hamlesiyle daha büyük bir kazayı önlese de otomobilinin arkasının teması nedeniyle yarış dışı kaldı.

Kaza sonrası pistin temizlenmesi ve zarar gören bariyerlerin onarılması için yarış durduruldu. Hazırlıkların tamamlanmasıyla yarış, güvenlik aracının öncülüğünde bir saat sonra yeniden başladı.

Sezonun onuncu yarışı olan Almanya Grand Prix'si 20 Temmuz'da Hockenheim pistinde yapılacak.