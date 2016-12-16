Hamilton düşük profilli pilot istiyor

Lewis Hamilton, Mercedes yönetiminden düşük profilli bir pilot ile anlaşmasını istedi.



Formula-1 takımlarından Mercedes, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra emekliye ayrılan Nico Rosberg'in yerini doldurmaya çalışıyor. Mercedes'in diğer pilotu Lewis Hamilton, yönetimin yeni takım arkadaşını belirlemeden önce, kendisine danışması gerektiğini söyledi.

Son iki sezondur Rosberg ile büyük sorunlar yaşayan Hamilton, daha düşük profilli bir pilot ile anlaşılmasının, takım için en iyisi olacağı görüşünde.

En büyük aday Bottas

Mercedes'in 1 numaralı hedefi ise halen Williams takımı ile sözleşmesi devam eden Valtteri Bottas. Williams yönetimi, yerine deneyimli bir pilot bulmaları halinde, Bottas'ın, Mercedes'e gitmesine izin verebileceğini açıklad