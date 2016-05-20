Hamile kadın ölü bulundu

Konya'da bahçede av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan 7 aylık hamile 22 yaşındaki Ayşe Hasyılmaz ile karnındaki bebeği yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayda kullanılan av tüfeğinin Hasyılmaz'ın yanında bulunması üzerine intihar etmiş olabileceği üzerinde dururken, cinayete kurban gidip, gitmediğini de araştırıyor.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Kalfalar Mahallesi Esenduran Sokak'ta meydana geldi.

Anne ve babasının evinde bulunan Ayşe Hasyılmaz, duyulan silah sesinin ardından evdeki aile fertleri tarafından bahçede kanlar içinde bulundu.

Ailesi, sağlık görevlileri ve polis haber verdi. Hasyılmaz, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ancak sağlık görevlileri, Hasyılmaz'ın karnındaki bebeğin kalp atışlarının devam ettiğini belirledi.

Bunun üzerine bebeği kurtarmak için adeta zamanla yarış başladı.

Hasyılmaz, ambulansla yakındaki Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Karındaki bebek sezaryenle alındı. Ancak bebeğin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, olayda kullanılan av tüfeğinin Hasyılmaz'ın yanında bulunması üzerine intihar etmiş olabileceği üzerinde dururken, cinayete kurban gidip, gitmediğini de araştırıyor.

Olayı duyup eve gelen eşi Hüdaverdi Hasyılmaz ise sinir krizi geçirdi. Ayşe Hasyılmaz'ın, ilk evliliğinden bir kızının olduğu öğrenildi.