T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hamile kadın ölü bulundu

Hamile kadın ve bebeği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı!

20 Mayıs 2016 03:21

Konya'da bahçede av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan 7 aylık hamile 22 yaşındaki Ayşe Hasyılmaz ile karnındaki bebeği yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayda kullanılan av tüfeğinin Hasyılmaz'ın yanında bulunması üzerine intihar etmiş olabileceği üzerinde dururken, cinayete kurban gidip, gitmediğini de araştırıyor.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Kalfalar Mahallesi Esenduran Sokak'ta meydana geldi.

Anne ve babasının evinde bulunan Ayşe Hasyılmaz, duyulan silah sesinin ardından evdeki aile fertleri tarafından bahçede kanlar içinde bulundu.

Ailesi, sağlık görevlileri ve polis haber verdi. Hasyılmaz, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ancak sağlık görevlileri, Hasyılmaz'ın karnındaki bebeğin kalp atışlarının devam ettiğini belirledi.

Bunun üzerine bebeği kurtarmak için adeta zamanla yarış başladı.

Hasyılmaz, ambulansla yakındaki Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Karındaki bebek sezaryenle alındı. Ancak bebeğin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, olayda kullanılan av tüfeğinin Hasyılmaz'ın yanında bulunması üzerine intihar etmiş olabileceği üzerinde dururken, cinayete kurban gidip, gitmediğini de araştırıyor.

Olayı duyup eve gelen eşi Hüdaverdi Hasyılmaz ise sinir krizi geçirdi. Ayşe Hasyılmaz'ın, ilk evliliğinden bir kızının olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma HastanesiAyşe HasyılmazMeram İlçesiKalfalar MahallesiEsenduran Sokak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24