Hamburg’un zor günleri



51 yıllık Bundesliga tarihinin küme düşmemiş tek takımı olan Hamburg bu sezon kaçınılmaz sona doğru ilerliyor. Ligin ‘dinozoru' 28’nci hafta maçında Borussia Mönchengladbach’a 3-1 yenilerek puan cetvelinde doğrudan düşme sırası olan 17’nciliğe indi.

Mönchengladbach deplasmanında maça iyi başlayan Hamburg, 28’nci dakikada Jacques Zoua ile öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı. Ev sahibi takım penaltıdan Flip Daems (37.), Raffael (75.) ve Alvaro Dominguez’in golleriyle sonuca gitti (78.). Bu sonuçla çok önemli bir 3 puanın sahibi olan ve Avrupa kupalarına son katılım sırası olan 6’ncılıktaki yerini koruyan Mönchengladbach’ın şimdi beşinci Wolfsuburg ile arasındaki puan farkı 2'ye, Şampiyonlar Ligi’ne katılım sırası olan dördüncülükteki Bayer Leverkusen ile arasındaki puan farkı da 3’e indi. Dokuzuncu deplasman yenilgisini alan Hamburg şimdi kendisi gibi 24 puanlı Stuttgart’ın sadece tek gol averajla altında, doğrudan düşme sırası olan 17’ncilikte.

Werder Bremen 90'da güldü

Tayfun Korkut yönetimindeki Hannover 96, haftanın son maçında ağırladığı Werder Bremen’e son dakikada yediği golle 2-1 yenildi. Düşük tempoda başlayan maçın ilk yarısındaki gole kadar takım kaptanları Bremenli Clemens Fritz ve Hannoverli Lars Stindl’ın uzak mesafeden kaleyi yokladıkları şutları dışında akılda kalan pozisyon olmadı. Devrenin bitimine 2 dakika kala Szabolcs Huszti serbest vuruştan kaydettiği golle Hannover’i 1-0 öne geçirdi.

Werder Bremen bu gole ikinci yarıda kontra ataktan bulduğu bir golle karşılık verdi. Arjantinli futbolcu Franco di Santo Eljero Elia’nın pasını ağlarla buluşturarak skoru 1-1’e getirdi (57.). Kalan bölümde her iki takım da gol fırsatı yakaladı. Ev sahibi takımı üstünlük sayısını aradığı dakikalarda kontra ataklarla kalesinde tehlikeler yaşadı. Bremenli Junuzovic'in kaçırdığı iki önemli pozisyon adeta golün habercisi gibiydi. Maçta son sözü kornerden gelen topu yakın mesafeden ağlara gönderen Bremenli Sebastian Prödl söyledi (90.).

Hannover bu mağlubiyetle kendini yeniden kümede kalma mücadelesinin içinde buldu. 13’üncü sıraya gerileyen Tayfun Korkut’un takımı 29 puanla düşme sırasının sadece 5 puan üzerinde. Yakın rakibi Werder Bremen ise 32 puanla Hannover'in bir sıra üzerine çıktı.

28. haftanın toplu sonuçları

Schalke 2 – Hertha Berlin 0

Bayer Leverkusen 1 – Braunschweig 1

Wolfsburg 2 – Eintracht Frankfurt 1

Stuttgart 2 – Borussia Dortmund 3

Bayern Münih 3 – Hoffenheim 3

Mainz 3 – Augsburg 0

Freiburg 3 – Nürnberg 2

Mönchengladbach 3 – Hamburg 1

Hannover 1 – Werder Bremen 2

Puan durumu

1.Bayern Münih 78

2.Borussia Dortmund 55

3.Schalke 54

4.Bayer Leverkusen 48

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16.Stuttgart 24

17.Hamburg 24

18.Eintracht Braunschweig 22

29. haftanın programı

4 Nisan Cuma, TSİ 21:30

Hamburg – Bayer Leverkusen

5 Nisan Cumartesi, TSİ 16:30

Stuttgart – Freiburg

Augsburg – Bayern Münih

Eintracht Frankfurt – Mainz

Werder Bremen – Schalke

Nürnberg – Mönchengladbach

Borussia Dortmund – Wolfsburg (TSİ 19:30)

06 Nisan Pazar

Eintracht Braunschweig – Hannover (TSİ 16:30)

Hertha Berlin – Hoffenheim (TSİ 18:30)