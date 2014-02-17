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Deutsche Welle

Hamburg’da Slomka dönemi

Bundesliga ekiplerinden Hamburg’da teknik direktörlük görevine Mirko Slomka getirildi. Bert van Marwijk’in yerine görevi devralan Slomka’nın ilk hedefi Hamburg’u ligde tutmak olacak.

17 Şubat 2014 19:49


Mirko Slomka Hamburg'un yeni teknik direktörü olarak düzenlediği ilk basın toplantısında “Bu zorlu ve heyecan verici bir görev. Önümüzdeki birkaç ay beni çok yoğun bir tempo bekliyor. Ama zaten bu yüzden antrenörüm” dedi. 46 yaşındaki teknik adam öncelikle düşme tehlikesi bulunan Hamburg takımının kümede kalmasını sağlamaya çalışacak. 2016'nın ortasına kadar sözleşme imzalayan Slomka, takımın ikinci lige düşmesi durumunda da görevine devam edecek. Hamburg, Bundesliga'nın kurulduğu 1963'ten beri birinci ligde düşmeden mücadele eden tek takım.

İlk sınav Dortmund'a karşı

Hamburg'da önceki teknik direktör Bert van Marwijk'in görevine, hafta sonunda lig sonuncusu Eintracht Braunschweig karşısında alınan 4-2'lik yenilginin ardından son verilmişti. Lide üst üste 7 maç kaybeden kuzey Almanya ekibi puan cetvelinde doğrudan düşme sırası olan 17'nciliğe kadar geriledi. Slomka, Thorsten Fink ve van Marwijk'ten sonra Hamburg'un tek sezonda üçüncü teknik direktörü oldu. Hamburg birinci kümede oynadığı 51 yıl boyunca bu kadar teknik adam değiştirmemişti.

Slomka son olarak yaklaşık 3 yıl çalıştırdığı Bundesliga ekiplerinden Hannover 96'daki görevinden ayrılmıştı. Mirko Slomka yeni takımıyla ilk maçına cumartesi günü (22 Şubat) ligde oynanacak Borussia Dortmund maçıyla çıkacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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