Hamburg yine gülmedi

Alman birinci futbol ligi Bundesliga'da Hamburg zor günler geçirmeye devam ediyor. Kuzey Almanya ekibi 26 gün önce Bruno Labbadia'nın yerine teknik direktörlük görevine getirdiği Markus Gisdol yönetiminde seyircisi karşısına çıktığı ilk maçta rakibinden fark yedi. 8. haftanın açılış maçında Eintracht Frankfurt, Hamburg'u 3-0 yendi.

55 bin kişinin izlediği Volkspark stadyumundaki mücadelenin gollerini 35. dakikada Lewis Holtby kendi kalesine, 61. dakikada Shani Tarashaj ve 69. dakikada Haris Seferovic kaydetti. Hamburg'da Dennis Diekmeier 57. dakikada Oczipka'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı

Bu sezon henüz galibiyet yüzü görmeyen ve altı maçtır gol dahi atamayan Hamburg istediği futbolu Eintracht Frankfurt karşısında da sergileyemedi. Maçın ilk yarısı dengeli geçse de Holtby'nin kendi kalesine attığı golle şanssız bir şekilde geriye düşen ligin 'dinozoru' ikinci yarıda da 10 kişi kalınca oyundan iyice düştü.

Geçen sezonun aksine bu sezon bambaşka bir görüntü çizen Eintracht Frankfurt ise, rakibinin eksik kalmasını iyi değerlendirerek hızlı ataklarla kısa süre sonra farkı artıran gollere ulaştı. Kırmızı-siyahlılar sekiz maçtır yenilmediği rakibine bir kez daha geçit vermezken puanını 14 yaparak maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. İki puanda kalan Hamburg doğrudan düşme sırası olan 17'ncilikte kaldı.

Maçı değerlendiren Hamburg'un milli kalecisi Rene Adler; 3-0'lık yenilgiyi anlatmak için kelimeler yetersiz. Bundesliga'da mücadele eden bir takımın yapabileceği bir şey değil bu” diye konuştu. Eintracht Frankfurt teknik direktörü Niko Kovac ise "Hamburg'un baskı altında olduğunu biliyorduk. Kontra ataklarla gol arayacaktık. Herşey düşündüğümüz gibi gelişti. Oyunun ilk dakikasından son dakikasına kadar memnunum” diye konuştu.

Hamburg 9. haftada 30 Ekim Pazar günü Köln'e konuk olurken, Eintracht Frankfurt 28 Ekim Cuma günü Mönchengladbach deplasmanına gidecek.

8. haftanın programı

Bundesliga'da 8. haftaya 22 Ekim Cumartesi günü oynanacak 6 karşılaşmayla devam edilecek. TSİ 16:30'da başlayacak olan maçlarda Bayer Leverkusen Hoffenheim'ı, Hertha Berlin Köln'ü, Ingolstadt Borussia Dortmund'u, Darmstadt Wolfsburg'u ve Freiburg Augsburg'u konuk edecek. Günün son maçı TSİ 19:30'da lider Bayern Münih ile Mönchengladbach arasında oynanacak.

8. hafta 23 Ekim Pazar günü yapılacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. TSİ 16:30'da RB Leipzig Werder Bremen'i, TSİ 18:30'da Schalke Mainz'ı ağırlayacak.

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DW/dpa/sid, UÇ