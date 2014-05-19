Hamburg Bundesliga’da kaldı



‘Ligin dinozoru’ Hamburg gelecek sezon da Bundesliga’da. Kuzey Almanya ekibi play-off maçı rövanş mücadelesinde ikinci lig temsilcisi Greuther Fürth ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak dış saha golünün avantajıyla ligde kalmayı garantiledi. Hamburg’un sahasında oynanan ilk maç 0-0 sona ermişti. Trolli Arena’da oynanan maçı 18 bin kişi izledi.

Mirko Slomka yönetimindeki Hamburg henüz 14'üncü dakikada öne geçti. Genç golcü Pierre-Michel Lasogga kaptan Rafael van der Vaart’ın kornerine yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi (üst resim). İlk yarıda Hamburg adına Hakan Çalhanoğlu ve Lasogga, Fürth adına Azemi önemli fırsatlar bulsa da devre Hamburg’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya da iyi başlayan Hamburg, Lasogga ile bir gol fırsatını daha değerlendiremedi. Ancak konuk takım daha sonra rehavete kapılınca Greuther Fürth beraberlik golünü bulmakta zorlanmadı. Stephan Fürstner Zoltan Stieber’in şık ara pasını yerden bir vuruşla Hamburg ağlarına gönderdiğinde dakikalar 59’u gösteriyordu.

Hamburg kalecisi Drobny geçit vermedi

Beraberlik golünden sonra oyunun kontrolü ev sahibi takımın eline geçti. Gollü beraberliğin kendisine yettiğini bilen Hamburg da bu dakikadan itibaren oyunu yarı sahasında kabul etmeye başladı. ‘Yoncalar’ özellikle son dakikalarda rakip kalede önemli fırsatlar yakalasa da özellikle tecrübeli kaleci Jaroslav Drobny yaptığı başarılı kurtarışlarla rakibine başka gol izni vermedi.

Hamburg’da Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giyerken, maça ilk 11’de başlayan Tolgay Arslan 64’üncü dakikada yerini Rincon’a bıraktı. Beşiktaş’ın transfer listesinde olduğu konuşulan kaptan Van der Vaart ikinci yarıda etkisiz kalınca son çeyrekte yerini Tesche’ye bıraktı.

Lasogga sevinci abarttı

Takımının ligde kalmasına attığı golle önemli katkı sağlayan Pierre-Michel Lasogga, son düdük sonrası rakip takımın yedek kulübesi önünde sevinç gösterisini abartınca Fürthlü teknik heyet ve futbolcuların tepkisini çekti.

İkinci Lig’de sezonu üçüncü sırada tamamlayan Greuther Fürth, birinci ligde 16’ncı olan Hamburg ile oynadığı Bundesliga’ya yükselme maçlarında şansını kullanamadı. Fürth gelecek sezon da ikinci ligde mücadele edecek. Bundeslga’nın kurucularından olan ve 51 yıllık tarihinde küme düşmeyen tek takım olan Hamburg ise en kötü sezonunda yine Bundesliga’da kalmayı başardı. İkinci ligi şampiyon tamamlayan Köln ve ikinci olan Paderborn da Bundesliga’nın yeni takımları oldu.