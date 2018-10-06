Hambach Ormanı için on binler bir araya geldi

Almanya'nın batısındaki Aachen ile Köln kentleri ortasında bulunan ve Avrupa'nın en büyük linyit kömürü ocaklarından birisinin genişletilmesi için yok edilmesi planlanan Hambach Ormanı'ndaki yıkımı protesto yasağının kalkmasıyla birlikte on binler Cumartesi günü ormanda bir araya geldi. Organizatörlere göre protesto gösterisine 50 binden fazla çevre aktivisti katıldı.

Almanya Çevre ve Doğa Koruma Federasyonu (BUND) Yöneticisi Dirk Jansen, "Ren'deki kömür madenleri bölgesinde şu ana kadar düzenlenen en büyük gösteri" ifadesini kullanırken, protesto öncesi yapılan açıklamada gösteriye 20 bin kişinin katılması bekleniyordu.

Bölgeye yüzlerce polis sevk edilirken, emniyet güçleri katılımcı sayısıyla ilgili bir açıklama yapmadı, ancak bugünkü gösterilerin barışçıl olduğunu kaydetti.

Art arda mahkeme kararları

Bugünkü gösteriler, dün Aachen'da bir mahkemenin, polisin güvenlik gerekçesiyle getirdiği protesto yasağını kaldırması üzerine çevrecilerin hızlı bir şekilde organize olması ile gerçekleşti.

Münster Yüksek İdare Mahkemesi de dün bir karar açıklayarak maden ve orman arazisinin sahibi RWE isimli enerji şirketinin ağaç kesimiyle ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı aldı.

BUND Sözcüsü, "(Mahkeme'nin) ağaç kesme yasağı sonrası burada neşeli bir atmosfer var" şeklinde konuştu.

Ağaç evler tahliye edilmişti

Ormanın yok edilmesinin önüne geçmek için yaklaşık beş yıldır ağaç evlerde yaşayan aktivistler, kademeli olarak buradan tahliye ediliyorlardı. Son ağaç ev de bu hafta başında boşaltılmıştı.

İklimin korunması ve kömür santrallerinin kapatılması için başlatılan kampanyanın sembolleştiği yer olarak tanınan Hambach Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesine 1 Ekim tarihinde başlanması öngörülüyordu.

Kuzey Ren-Vestfalya İmar Bakanlığı, güvenlik gerekçesiyle ormanda bulunan yaklaşık 80 ağaç evin yıkılması kararı vermişti. Polis desteğiyle yapılan tahliye operasyonları, yoğun protestolar eşliğinde yaklaşık üç hafta sürmüştü.

12 bin yıllık ormandaki ağaçların kesilmesine karşı büyük bir direniş olmasına rağmen Hambach Ormanı'nın şu ana kadar yüzde 90'ı yok edildi. Çevreciler ise geri kalan yüzde 10'luk kısmı kurtarmak için beş yıldır ağaçlara kurdukları evlerde yaşıyorlardı. Alman yasalarına göre ağaçlarda canlı olması hâlinde kesilmeleri yasak.

Komisyon kararı bekleniyor

Kesime karşı çıkanlar, Almanya'nın çevreye zararlı fosil yakıtlardan uzaklaşma politikasını gerekçe göstererek linyit kömürü kullanımının gereksiz olduğu görüşünü savunuyor.

Bununla ilgili olarak Kömür Komisyonu'nun, Saksonya-Anhalt, Saksonya, Brandenburg ve Kuzey Ren-Vestfalya'daki kömür madenlerinin bulunduğu bölgelerde, ocakların kapatılmasıyla ortadan kalkacak istihdam imkânlarının nasıl tekrar sağlanabileceğine dair yıl sonuna kadar bir plan sunması bekleniyor.

DW,dpa/ÇÖ,DÇÜ

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